Il conto alla rovescia è ormai partito e giovedì prossimo la tanto attesa serie Samsung Galaxy S25 sarà finalmente presentata.

Negli ultimi giorni in Rete si sono fatte più insistenti le indiscrezioni relative alle nuove funzionalità che il colosso coreano dovrebbe fare esordire sulla sua nuova generazione di punta e, ovviamente, grande spazio è stato riservato a quelle basate sull’intelligenza artificiale.

Cosa offriranno le estensioni di Google Gemini su Samsung Galaxy S25

È già emerso che sulla serie Samsung Galaxy S25 gli utenti potranno fare affidamento su una migliore integrazione di Google Gemini con l’ecosistema di app e servizi del colosso coreano e nelle scorse ore nuovi dettagli a tal proposito sono arrivati grazie al leaker chunvn8888, che su X ha condiviso alcuni interessanti screenshot.

Stando a quanto emerge da tali immagini, Samsung sfrutterà apposite estensioni di Google Gemini per il calendario, le note e i promemoria, consentendo così agli utenti di chiedere aiuto all’agente IA per compiere tutta una serie di attività, come ad esempio creare, modificare o eliminare un evento, catturare informazioni dalle immagini per creare un evento, elencare gli eventi per data o creare eventi ricorrenti, creare note e riassunti, ritrovare determinate note, creare promemoria, ricercare determinati promemoria o cancellare i promemoria desiderati.

Secondo le indiscrezioni, il team di Google sarebbe al lavoro anche su un’estensione di Google Gemini per Samsung Orologio, che dovrebbe consentire agli utenti di creare, modificare o eliminare gli allarmi, cercare gli allarmi, avviare, fermare e reimpostare il cronometro.

In sostanza, così com’è già emerso nelle ultime settimane, con la serie Samsung Galaxy S25 le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale diventano ancora più centrali nell’esperienza di utilizzo complessiva dello smartphone.

Sarà interessante scoprire che genere di accoglienza gli utenti riserveranno a questa maggiore presenza dell’IA nell’interfaccia di Samsung.