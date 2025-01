Sui nostri smartphone sono presenti diverse applicazioni, molte delle quali sviluppate e offerte direttamente da Google; gli sviluppatori in senso all’azienda di Mountain View si prodigano continuamente per migliorare i software di proprietà, al fine di fornire ai propri utenti una valida alternativa alle applicazioni della concorrenza. Oggi vediamo insieme alcune novità in lavorazione e in arrivo nel prossimo futuro per Google Messaggi e YouTube Music.

Nuove animazioni e funzionalità per Google Messaggi

Tra le diverse applicazioni dedicate ala messaggistica disponibili nel panorama Android figura anche Google Messaggi, ovvero l’opzione sviluppata dal colosso di Mountain View nel tentativo di ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Con l’obbiettivo di fornire agli utenti una soluzione in linea con quelle della concorrenza, l’azienda lavora costantemente all’app Messaggi per renderla sempre migliore e lo si evince anche dalle numerose novità introdotte o in fase di test; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto lo spostamento dei segni di spunta all’interno della bolla del messaggio, animazioni e colori che potrebbero presto avere maggiore rilevanza, ma abbiamo visto anche come l’app abbia dichiarato guerra allo spam, come siano in atto i preparativi per rinnovare il look del software, o ancora come gli sviluppatori stiano lavorando a nuove opzioni per aumentare la privacy degli utenti.

Una nuova animazione per l’invio e la ricezione dei messaggi

Nella versione v20250115 di Google Messaggi il cacciatore di codici assembledebug ha individuato una nuova animazione per l’invio e la ricezione dei messaggi, attualmente non disponibile per gli utenti comuni.

Come potete notare dal video qui sopra Google ha apportato alcune modifiche alle animazioni dell’app Messaggi, nulla che vada a stravolgere l’attuale esperienza utente, ma adesso i messaggi inviati e ricevuti iniziano piccoli e si espandono fino a riempire lo spazio. Al momento non ci sono informazioni su quando le nuove animazioni saranno rese disponibili per tutti.

Nuove opzioni di risposta e reazione per gli allegati multimediali in Google Messaggi

Nell’ultimo aggiornamento di messages.android_20250115_03_RC00.phone.openbeta_dynamic dell’app Messaggi di Google lo sviluppatore già menzionato in precedenza ha individuato alcune nuove funzionalità che consentono di creare risposte in thread a contenuti multimediali come immagini e video.

Cliccando un’immagine condivisa nella chat, Messaggi presenterà alcune nuove opzioni nella parte inferiore dello schermo, mentre in precedenza era necessaria una pressione prolungata sul contenuto multimediale di turno. La novità permette di commentare immagini e di poter toccare l’icona della conversazione in basso a sinistra per visualizzare un thread di commenti esistenti.

Quanto mostrato nel video poco sopra è ancora nelle prime fasi di sviluppo e Google potrebbe decidere di apportare diverse modifiche prima di rilasciare in forma stabile la nuova funzione.

YouTube Music introduce un nuovo modo per scoprire le canzoni

Passiamo ora a YouTube Music, la piattaforma dedicata allo streaming musicale di Google; anche l’app in questione riceve costantemente novità e migliorie, negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto l’introduzione di una nuova sezione di riascolto rapido, alcuni lavori per il restyling della modalità Now Playing, ma abbiamo anche visto come l’app permetta ora di appuntare la musica preferita, o ancora come siano in test la metrica del pubblico mensile e la condivisione dei testi.

Un paio di anni fa YouTube Music lanciò il feed “Samples” come “funzionalità di scoperta musicale personalizzata”, nelle ultime ore Google ha deciso di rendere disponibile questa funzionalità direttamente nelle pagine degli artisti.

Nella versione per iOS di YouTube Music è apparso un nuovo pulsante “Shorts” nella barra in alto accanto a Condividi e Cerca, cliccando su di esso si avvia un feed Samples di video brevi con solo brani di quell’artista.

La novità in questione non è ancora stata individuata su Android.