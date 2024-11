In queste ore YouTube Music sta lanciando il Recap 2024, il riepilogo del suo utilizzo basato sugli aggiornamenti delle abitudini di ascolto e che può essere visualizzato grazie a un banner sull’app YouTube Music (accessibile sia su Android che iOS), visibile fin dalla prima schermata.

Anche quest’anno appare evidente come YouTube Music non abbia certo sottovalutato la sua proposta, dedicando infatti un’intera sezione al Recap principale (in stile storie) e agli altri segmenti più interessanti, sempre facilmente fruibili.

A tal proposito, il primo recap che troviamo è l’Album foto musicale, che permette di associare i momenti più significativi dell’anno alla musica più ascoltata in quel periodo: basta collegare Google Foto per permettere a YouTube Music di creare slide personalizzate, ciascuna per un periodo dell’anno. Abbiamo poi la playlist cumulativa per l’intero anno, le playlist stagionali e, infine, le playlist per genere musicale.

Il Recap vero e proprio è invece presentato in modo simile alle Instagram Stories, con alcune scelte particolari che contribuiscono a rendere unico e ben distinto questo servizio rispetto a quanto fa – ad esempio – Spotify. Si parte dunque dal mood del 2024, che ci aiuta a ricostruire il nostro umore nel corso dei mesi sulla base della musica ascoltata, per poi abbracciare funzionalità più note, come l’individuazione dell’artista più ascoltato e dei quattro successivi, in ordine di minuti dedicati. Vengono poi date indicazioni sugli album e sulle singole tracce più ascoltate, e un focus sui diversi mesi, nel caso in cui l’app abbia registrato un cambio di abitudini.

Compare infine il podcast preferito, seguito dagli altri quattro più ascoltati.

YouTube Music al lavoro per il restyling della modalità Now Playing

Tra le altre novità degli ultimi giorni rileviamo anche il test sul restyling della modalità Now Playing dopo l’aggiornamento di settembre 2023.

I cambiamenti non sono rivoluzionari, ma gli utenti non mancheranno di evidenziarli. Per esempio, i pulsanti play, pausa, prossimo brano, riproduzione casuale e riavvolgimento, appaiono direttamente sotto il nome del brano e dell’artista. In precedenza, invece, i controlli erano l’ultimo elemento di Now Playing prima delle schede Up Next, Lyrics e Related.

Nel frattempo, la timeline si presenta con un nuovo design. Invece di una linea sottile con una testina di riproduzione circolare, ora troviamo un rettangolo che corrisponde all’app principale di YouTube. L’ultima modifica riguarda il carosello delle azioni (pollice su/giù, commenti, salva, condividi, ecc.) che viene spostato più in basso.

Considerato che si tratta ancora di una fase di test, occorrerà comprendere in che modo l’app trasferirà queste sperimentazioni in un prossimo aggiornamento ufficiale.