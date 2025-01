Il team di YouTube Music ha annunciato che sta esplorando nuovi modi per mostrare la presenza e la portata di un artista musicale su YouTube.

In quest’ottica YouTube Music sta introducendo il pubblico mensile, una nuova metrica pubblica rivolta ai fan che verrà aggiornata quotidianamente per mostrare il numero totale di ascoltatori e spettatori unici di un artista in tutti i formati negli ultimi 28 giorni.

Google spiega che la nuova metrica stima il numero di utenti unici a livello globale che hanno visualizzato o ascoltato i contenuti di un artista nel mese precedente in tutti i formati su tutte le piattaforme YouTube, ovvero YouTube, YouTube Music e YouTube Kids.

Questa metrica include gli utenti che hanno visualizzato o ascoltato video (compresi gli Shorts) caricati dall’artista o dalla sua etichetta, collaborazioni che includono la musica dell’artista caricata su altri canali, video (Shorts compresi) caricati dai fan con la musica dell’artista e contenuti non musicali dal canale dell’artista.

La nuova metrica del pubblico mensile sembra avere più senso rispetto al conteggio degli iscritti al profilo dell’artista, ma al momento è visibile solo per alcuni artisti, in quanto è ancora in fase di test.

YouTube Music potrebbe offrire un nuovo modo per condividere i brani

Nel frattempo nuovi frammenti di codice individuati nell’ultima versione 7.33.51 dell’app YouTube Music suggeriscono che presto potrebbe essere possibile condividere i testi delle canzoni.

Il codice non rivela come potrebbe operare questa funzionalità, ma è logico aspettarsi che potrebbe essere simile alla funzionalità di condivisione dei testi di Spotify, dove gli utenti possono selezionare frammenti specifici di testi e trasformarli in immagini accattivanti che includono un collegamento al brano quando li condividono sui social.