Google stava sperimentando da tempo una sezione di riascolto rinnovata nella schermata iniziale dell’app YouTube Music.

Piuttosto che il carosello con due righe da dieci opere che ne mostrava solo sei senza scorrerlo, ora la sezione mostra tre pagine scorrevoli con una griglia 3×3 ciascuna che include brani, album, artisti e playlist.

Toccando uno dei contenuti nella griglia si avvia la riproduzione senza che appaia subito la schermata di riproduzione, consentendo uno zapping più rapido che non obbliga tornare indietro ogni volta che si vuole passare a un altro elemento della sezione.

YouTube Music rinnova la sezione di riascolto rapido

Le descrizioni dei contenuti ora sono all’interno della miniatura e non più sotto, inoltre i brani selezionati vanno subito in riproduzione e vengono evidenziati da un contorno bianco, mentre playlist, album e artisti in griglia portano alle relative sezioni, ma non si avvia automaticamente alcuna riproduzione. Toccando la freccia in alto a destra è possibile passare a una visualizzazione espansa.

Tramite una pressione prolungata è possibile aprire il menu contestuale che offre la possibilità di fare tutte le operazioni del caso, come salvare il brano in una playlist, aggiungerlo alla coda di riproduzione, avviare una radio coerente, effettuare il download e altro.

Al momento questa novità è in distribuzione per tutti gli utenti dell’app YouTube Music per Android e iOS. Per verificare se è già disponibile anche per il vostro dispositivo Android potete aggiornare l’app utilizzando il badge sottostante.