L’App Google è un hub dedicato alle informazioni e all’esplorazione, non solo del Web, in quanto è una porta aperta a un mondo di informazioni approfondite e di servizi tutti da scoprire.

Su Android l’App Google utilizza da tempo una scheda personalizzata di Google Chrome, ma ora è in arrivo una nuova barra degli strumenti che appare quando si aprono i risultati della Ricerca Google e gli articoli di Google Discover.

Google modifica l’interfaccia delle pagine di ricerca

Attualmente i controlli Chiudi scheda, Riduci a icona, Informazioni sul sito, nome della pagina e dominio, Condividi link, Aggiungi alla raccolta e il menu sono tutti ammassati in una barra superiore che lascia ben poco spazio al nome della pagina.

A breve le pagine che l’utente aprirà nell’App Google, inclusi gli articoli di Discover e i risultati della ricerca, offriranno una barra degli strumenti inferiore con i controlli Salva, Cerca e Condividi.

Questo nuovo design lascia un po’ di spazio in più al titolo della pagina, inoltre consente di accedere con una sola mano ai pulsanti per salvare la pagina, effettuare una nuova ricerca e condividere la pagina.

La barra degli strumenti inferiore scompare durante lo scorrimento della pagina, come del resto quella superiore, in modo da ridurre l’impatto sullo spazio disponibile a schermo.

Al momento questa modifica è ancora in fase di test nell’ultima versione beta 16.1.38 dell’App Google, ma dovrebbe diventare ufficiale tra non molto, tuttavia questa nuova interfaccia non appare per le pagine aperte tramite Google Lens o Cerchia e Cerca, almeno per ora.