Un paio di mesi fa YouTube Music ha lanciato la nuova sezione di riascolto rapido per consentire uno zapping più rapido tra i contenuti preferiti.

Ora Google ha aggiunto una nuova opzione che consente di appuntare i contenuti preferiti nella sezione di selezione rapida di brani e playlist presente nella schermata iniziale dell’app YouTube Music.

Aprendo il menu tramite il pulsante a tre punti mentre è in riproduzione un brano, video, album o playlist, ora è possibile selezionare la nuova opzione “Blocca in Selezione rapida”.

In questo modo il contenuto apparirà fissato nella griglia 3×3 recentemente introdotta con un’icona a forma di puntina nell’angolo in alto a destra.

La stessa operazione è fattibile applicando una pressione prolungata sul contenuto e ovviamente è annullabile in qualsiasi momento, inoltre le scelte sono sincronizzate tra i dispositivi collegati.

YouTube Music permette di non perdere di vista la musica preferita

Questa funzionalità può essere utile ad esempio per appuntare una playlist, anche quella dei brani piaciuti creata automaticamente, ma soprattutto permette di non perdere di vista ciò che si intende riascoltare, come le canzoni più amate.

In un’epoca in cui siamo costantemente inondati da una marea di contenuti, un’opzione del genere è senz’altro gradita e probabilmente doveva esistere già da un po’.

La possibilità di appuntare contenuti nella sezione di selezione rapida è ampiamente distribuita e dovrebbe essere già disponibile per la maggior parte degli utenti che eseguono l’ultima versione dell’app YouTube Music.