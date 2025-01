Sul finire del mese di novembre dello scorso anno Google ha rilasciato la Developer Preview 1 di Android 16 e circa un mese dopo la Developer Preview 2, permettendo agli utenti più smanettoni di cominciare a farsi un’idea di ciò che la futura versione del robottino porterà con sé. Vi abbiamo già riportato le primissime novità introdotte, abbiamo visto che la prossima versione del sistema operativo che muove i nostri smartphone vedrà probabilmente la luce prima del previsto, ma abbiamo anche visto come Gemini potrebbe ricevere nuove interessanti funzionalità, come l’azienda abbia iniziato i lavori per lo sviluppo della funzione “ottimizzazione ricarica”, o ancora come la prossima versione del robottino permetterà alle app di bloccare eventuali strumenti di scrittura IA.

Oggi invece diamo uno sguardo ad una possibile modifica di una funzionalità decisamente comoda, grazie a quanto individuato da Mishaal Rahman possiamo scoprire come Google renderà più democratica la gesture Indietro predittiva.

Android 16 potrebbe portare la gesture Indietro predittiva anche sulla navigazione a tre pulsanti

Molti di voi conoscono e magari apprezzano la gesture predittiva Indietro, una funzionalità che è teoricamente presente già da Android 13, avendo l’accortezza di attivare la relativa voce nelle Impostazioni sviluppatore (Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> cliccando per 7 volte Numero build, in seguito scorrendo verso il basso o utilizzando la ricerca integrata era necessario attivare la voce Animazioni posteriori predittive).

Nel novembre del 2022 Google annunciò che Android 14 avrebbe attivato di default la funzionalità in questione, nel corso del tempo la gesture ha subito qualche piccola modifica ma, tralasciando Google Caledar (nemmeno per tutti gli utenti) e Gmail, la gesture in questione non è stata disponibile per la maggior parte delle applicazioni e degli utenti, almeno fino all’arrivo di Android 15.

Si tratta di una funzionalità decisamente comoda che permette all’utente di vedere, grazie ad un trascinamento prolungato (la classica back gesture per intenderci), in quale schermata approderà; la gesture predittiva Indietro però non funziona se l’utente ha impostato la navigazione a tre pulsanti, ancora molto diffusa. Tutto ciò però potrebbe cambiare con Android 16, visto che l’azienda di Mountain View sembra al lavoro per introdurla anche in questa tipologia di navigazione.

Il video che potete vedere qui sopra è stato condiviso dallo sviluppatore menzionato in apertura, e ci mostra come potrebbe funzionare la gesture predittiva Indietro con la navigazione a tre pulsanti: una pressione prolungata sul tasto Indietro restituirà lo stesso effetto attualmente disponibile con uno swipe prolungato, permettendo all’utente di vedere su quale schermata approderà.

Allo stato attuale inoltre, potete notare come non sia presente un’anteprima della schermata iniziale, ma è lecito presumere che si tratti semplicemente di un bug, o comunque di qualcosa dovuto alle fasi di sviluppo iniziali.

Non ci sono informazioni di sorta per quel che concerne la disponibilità della nuova funzione, potrebbe anche vedere la luce in una delle prossime versioni Beta di Android 16 per poi fare la sua comparsa ufficiale nella versione stabile. Basterà attendere con pazienza per saperne di più.