Google si appresta a svelare Android 16 entro i prossimi mesi, portando con sé una ventata di novità e funzionalità che caratterizzeranno il prossimo major update del robottino verde. Quest’oggi andiamo a vedere le prime immagini di quello che dovrebbe essere il nuovo pannello del volume, che potrebbe ricevere un completo restauro dell’interfaccia.

Android 16 arriverà sugli smartphone di Google prima del previsto, verosimilmente verso il mese di maggio, e dovrebbe rappresentare anche un aggiornamento estetico più marcato rispetto a quello che abbiamo visto con il passaggio da Android 14 ad Android 15. Con il rilascio delle varie Developer Preview abbiamo già avuto un assaggio delle novità che dovrebbe introdurre il nuovo aggiornamento, a partire da una tendina delle notifiche completamente rivista e l’aggiunta di una serie di funzionalità che ruoteranno attorno a Gemini.

Questo potrebbe essere il nuovo pannello del volume di Android 16

Analizzando il codice della Developer Preview 2 di Android 16 rilasciata il mese scorso, i colleghi di AndroidAuthority sono riusciti ad attivare una nuova interfaccia per il pannello del volume, che si presenta molto diverso rispetto a quello di Android 15. L’ultima versione di Android attualmente disponibile aveva già introdotto un restyling grafico di queste impostazioni, caratterizzato da slider del volume a forma di pillola molto più spessi e arrotondati.

La nuova interfaccia di Android 16 si allinea di più con le linee guida del Material Design 3 di Google e abbandona le forme rotonde di Android 15 in favore di slider decisamente più sottili, accompagnati da piccole maniglie rettangolari che rendono più facile stimare il livello esatto del volume. Anche il titolo del flusso audio, precedentemente inserito all’interno della stessa pillola, è ora presente al di sopra del relativo slider.

Lo stesso slider richiamabile con la pressione del tasto volume ha subito un completo redesign ed è caratterizzato da forme più squadrate: dall’immagine è possibile notare tutti i cambiamenti, comprese le nuove icone che segnano la modalità audio impostata sullo smartphone, stavolta circondate da uno sfondo circolare (se selezionato) o più squadrato (se non selezionato).

Trattandosi di una versione in via di sviluppo di Android 16, è molto probabile che ci troviamo di fronte ad una versione embrionale della nuova interfaccia. Nel corso dei mesi Google provvederà sicuramente ad apportare ulteriori modifiche, per le quali dovremo attendere il rilascio delle prossime Developer Preview e delle prime versioni beta, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.