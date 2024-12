Nella serata di ieri, Google ha avviato il rilascio della Developer Preview 2 di Android 16 e, tra le novità emerse dalla nuova versione in anteprima, ce n’è una esclusiva dei più recenti flagship della gamma Pixel, ovvero i Google Pixel 9.

Con la prossima versione di Android, gli utenti in possesso in uno dei quattro smartphone Made by Google della generazione 2024 potranno sfruttare l’impronta digitale per sbloccare il proprio smartphone anche a schermo completamente spento. Andiamo quindi a vedere come funziona questa novità e perché la sua disponibilità è limitata ai Pixel più recenti.

Google Pixel 9: il lettore delle impronte digitali riceverà una marcia in più

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche ora fa, la Developer Preview 2 di Android 16 ha portato al debutto poche novità tangibili, concentrandosi principalmente su aggiustamenti e vari miglioramenti estetici; c’è però una nuova potenzialità che risulta disponibile soltanto sui Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

Parliamo della nuova opzione Screen-off Fingerprint Unlock (in italiano resa come “Sblocco con l’Impronta a schermo spento”) che si trova al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con il Volto e con l’Impronta > Sblocco con l’Impronta”.

Questa opzione, quando abilitata, fa esattamente ciò che promette: essa consente all’utente di sbloccare il dispositivo, tramite impronta digitale, anche se lo schermo è completamente spento (quindi senza bisogno di passare dalla schermata di blocco). Potete vedere lo “Sblocco con l’impronta a schermo spento” in azione grazie al seguente video, realizzato dai colleghi di 9to5Google.

Perché tale possibilità è “limitata” solo ai Pixel più recenti?

Sugli altri smartphone supportati da Google, ovvero su tutti i modelli a partire dai Google Pixel 6 del 2021, che eseguono la Developer Preview 2 di Android 16, l’opzione “Sblocco con l’impronta a schermo spento” non è presente al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Sblocco con il Volto e con l’Impronta > Sblocco con l’Impronta” ma può comunque essere trovata effettuando una ricerca tra le impostazioni di sistema (come dimostra la seguente immagine da Google Pixel 7 Pro).

Rispetto a tutti gli altri smartphone della gamma Pixel che riceveranno Android 16, i Google Pixel 9 (al netto del modello Pro Fold) sono gli unici a disporre di un lettore ultrasonico delle impronte digitali che, per natura, non necessita di una retroilluminazione per funzionare (a differenza di un lettore ottico). Di conseguenza, il dovere passare necessariamente per la schermata di blocco risulta “di troppo” sui Pixel più recenti.

Potrebbe essere questa la motivazione che ha spinto Big G a implementare tale soluzione. Come di consueto quando abbiamo a che fare con versioni in anteprima di Android, anche lo “Sblocco con l’impronta a schermo spento” potrebbe essere mantenuto, essere migliorato o essere addirittura rimosso prima del rilascio in forma stabile di Android 16.

In conclusione, è giusto sottolineare che gli utenti in possesso di un Pixel (anche di uno più datato) possono da sempre ottenere un effetto simile abilitando l‘always-on display. Ci sono però un paio di differenze; in primo luogo, verranno visualizzati il simbolo del lettore delle impronte, l’orario, la data ed eventuali icone di notifica; in secondo luogo, una volta che il vostro dito si posizionerà sul lettore delle impronte, verrà mostrato il solito fascio luminoso per far sì che il sensore ottico possa “leggere” la vostra impronta.