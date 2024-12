Google Keep è una delle applicazioni più comunemente utilizzate dagli utenti Android — sebbene, per alcuni scenari di utilizzo, non pochi utenti preferiscano affidarsi a Google Tasks — e adesso si appresta a ricevere una promozione sul campo con l’aggiornamento ad Android 16: il prossimo major update del robottino verde trasformerà Keep in un’app di sistema, con possibili implicazioni significative per il futuro dell’app.

Chiunque abbia recentemente configurato qualche nuovo smartphone Android avrà probabilmente notato che Google Keep è una di quelle app utilissime e gratuite che di solito arrivano preinstallate, ma che gli utenti non interessati possono disinstallare in pochi secondi. Ebbene, la posizione di Keep è prossima ad un grosso cambiamento: la Developer Preview 2 di Android 16 — rilasciata nelle scorse ore — trasforma Google Keep in un’app di sistema, inquadrandola dunque come un servizio essenziale e centrale per il sistema operativo. Insomma, Keep verrebbe messa sullo stesso piano app fondamentali come Google Play Store, Contatti e Telefono.

È lecito aspettarsi che questa promozione non sia una pura e semplice formalità, bensì un momento di svolta per Keep, che potrebbe dunque arricchirsi di funzionalità nuove e più potenti (come, ad esempio, l’attesa possibilità di lanciare l’app direttamente dalla schermata di blocco). Di sicuro, ne riceverebbe un importante impulso anche la popolarità dell’app.

Prima creare fraintendimenti, comunque, è opportuno precisare che il cambiamento in discorso non può ancora dirsi completato, dal momento che, per adesso, Google Keep viene vista come app di sistema — e quindi impossibile da disinstallare senza permessi di root — soltanto dagli utenti che abbiano installato Android 16 Developer Preview 2. Per tutti gli altri, vale a dire per quanti abbiano uno smartphone con Android 15 oppure fermo ad una versione precedente, Keep non è un’app di sistema, pertanto può essere disinstallata come qualsiasi altra app.

Allo stato attuale, Google non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sul nuovo ruolo di Keep all’interno di Android, ma sicuramente lo farà nel momento in cui il cambiamento arriverà nel ramo stabile del sistema operativo. In attesa che ciò accada, potete scaricare la versione più recente di Google Keep direttamente dal Play Store tramite il badge sottostante.