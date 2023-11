Google ha introdotto in Android 14 nuove animazioni per i gesti predittivi quando si torna indietro durante la navigazione, i quali consentono di vedere un’anteprima relativa a dove un’azione porterà l’utente.

L’ultimo aggiornamento dell’app Google Calendar aggiunge una funzionalità simile. Quando si utilizza il gesto “Indietro” per tornare dalla visualizzazione dettagliata di un appuntamento, ora è possibile vedere l’agenda apparire in background, permettendo di scegliere se completare il gesto oppure rimanere nella schermata attuale.

Questo comportamento può essere riprodotto anche quando si utilizza il widget agenda, ma in questo caso la visualizzazione dettagliata scompare dalla parte inferiore dello schermo anziché ridursi a icona nella posizione originale.

Google Calendar ottiene i gesti predittivi di Android 14

Purtroppo i gesti indietro predittivi non funzionano per altre transizioni alla schermata iniziale o alle app utilizzate in precedenza, probabilmente perché è una funzionalità dell’app Google Calendar e non di Android 14.

Google Calendar probabilmente utilizza la libreria AndroidX Activity 1.8.0 che consente questo tipo di animazioni personalizzate, infatti non è necessario attivare le opzioni sviluppatore di Android per utilizzarle.

Google ha mostrato per la prima volta la navigazione indietro predittiva di Android 14 a ottobre 2022, mostrando come esempio proprio una generica app calendario. Il mese scorso la società ha aggiunto l’app Google Calendar anche su Wear OS.