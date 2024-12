Continuiamo a seguire con interesse l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta (la v.2.24.26.9) dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, grazie alla quale scopriamo dei dettagli su una funzionalità che potrebbe essere presto implementata per tutti.

WhatsApp Beta migliora il sistema delle traduzioni

Da alcuni mesi è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una funzione che dovrebbe consentire agli utenti di tradurre i messaggi in un’altra lingua (con la possibilità di abilitare la traduzione automatica di tutti i messaggi) e la versione 2.24.26.9 beta dell’app per Android ci conferma che il processo di ottimizzazione è ancora in corso.

Il team di WhatsApp ha progettato il processo di traduzione in modo che avvenga interamente sul dispositivo dell’utente (senza la necessità di inviare dati a servizi di terze parti o ai propri server) e ciò consente di mantenere la attiva la protezione garantita dal sistema di crittografia end-to-end.

Dato che queste traduzioni funzioneranno offline, gli utenti potranno scaricare un pacchetto di lingue in anticipo e le traduzioni verranno elaborate localmente sul dispositivo (quindi anche senza una connessione Internet attiva).

Il team di WhatsApp precisa anche che le traduzioni generate utilizzando pacchetti di lingua locali dovrebbero essere considerate indicative e che, dato che vengono eseguite offline, potrebbero verificarsi occasionali errori o imprecisioni.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando tale funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti.

