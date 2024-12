OpenAI ha annunciato che ChatGPT ora è ancora più accessibile in quanto è possibile contattarlo anche tramite un telefono tradizionale di rete fissa.

Nello specifico ora è possibile parlare con ChatGPT tramite WhatsApp chiamando un numero verde, oppure inviando un SMS allo stesso numero.

Anche un anziano sprovvisto di smartphone può dunque alzare la cornetta e comporre il numero di ChatGPT e una voce femminile molto amichevole e molto umana risponderà in modo simile alla modalità vocale avanzata disponibile sul Web o tramite l’app e permetterà di ottenere risposte, consigli o di parlare di qualsiasi cosa passi per la testa.

ChatGPT diventa fruibile anche da telefono fisso

Tuttavia non tutte le funzionalità di ChatGPT sono disponibili su WhatsApp. Ad esempio non è possibile chiedere all’IA di cercare qualcosa online o analizzare immagini, almeno per ora, inoltre è possibile inviare messaggi un numero limitato di volte al giorno, anche se l’azienda è vaga su questo punto.

Allo stesso modo, le conversazioni telefoniche sono limitate a 15 minuti al mese e in entrambi i casi l’utente verrà avvisato quando il limite si avvicina.

Per ora il numero di telefono di ChatGPT funziona solo negli Stati Uniti, ma in questo modo OpenAI rende possibile utilizzare ChatGPT anche senza un dispositivo tecnologico, abbattendo l’ultima barriera di accesso all’intelligenza artificiale. A seguire trovate il video del decimo dei dodici giorni di annunci dell’azienda di Sam Altman.