Il team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai e nelle scorse ha rilasciato il primo aggiornamento del 2025 per la versione Beta attraverso il Google Play Beta Program: la nuova versione disponibile è la 2.25.1.10 e non si segnala per alcuna novità già sfruttabile, bensì perché anticipa la futura possibilità di controllare le animazioni nei messaggi.

Prima di entrare nel merito della novità in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull'app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa alla possibilità di sfruttare ChatGPT — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp Beta 2.25.1.10: le novità dell’aggiornamento

Bisogna riavvolgere il nastro fino alla prima metà del mese di maggio dello scorso anno, tornando indietro al nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.24.11.4 per Android, per trovare la prima traccia della novità — tuttora in fase di sviluppo — di cui parliamo oggi: la possibilità, per l’utente, di controllare la riproduzione automatica delle animazioni di emoji, adesivi e quant’altro in chat singole e gruppi direttamente dalle impostazioni dell’app.

Ebbene, come si accennava poc’anzi, la funzione in discorso è ancora in fase di sviluppo, col team di WhatsApp che la sta rifinendo in ogni dettaglio prima del rilascio ufficiale, così da consegnare agli utenti una migliore esperienza d’uso. Nuove tracce di questo sviluppo sono emerse dalla versione 2.25.1.10, primo aggiornamento del nuovo anno di WhatsApp Beta per Android. Come potete vedere dallo screenshot seguente, la nuova funzione offrirà un maggiore controllo sulle animazioni di emoji, adesivi e GIF nei messaggi; non è tutto, perché gli utenti potranno gestire separatamente l’attivazione o meno dell’animazione per le tre tipologie di messaggi menzionate.

Per effetto di queste nuove opzioni, le emoji appariranno statiche in caso di disattivazione, mentre adesivi e GIF si animeranno soltanto in caso di interazione diretta da parte dell’utente. L’aumento del numero di animazioni presenti in chat e gruppi può costituire fonte di distrazione e risultare eccessivo per qualche utente; è molto probabile, dunque, che la novità descritta sia stata sviluppata dal team di WhatsApp per andare incontro ad un’esigenza emersa dai feedback degli utenti.

Come si accennava in apertura, la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo; vi aggiorneremo non appena verrà resa disponibile. Venendo alle battute conclusive, vi ricordiamo che potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Come si accennava in apertura, la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo; vi aggiorneremo non appena verrà resa disponibile.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.