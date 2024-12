Non si ferma il team di WhatsApp, che in questi ultimi giorni del 2024 ha deciso di regalarci alcune novità davvero interessanti. Stavolta non parliamo di funzionalità rivoluzionarie o di novità relative alla privacy, ma di piccoli dettagli che renderanno le nostre chat decisamente più vivaci.

WhatsApp si aggiorna: arrivano le animazioni con coriandoli e una nuova emoji predefinita

La novità più evidente riguarda il sistema delle reazioni ai messaggi. Se siete tra quelli che usano spesso le reazioni rapide, avrete notato che finora potevamo contare su sei emoji predefinite. Ebbene, da oggi se ne aggiunge una settima: il classico “party popper”, quell’emoji che rappresenta lo scoppio di coriandoli che un po’ tutti noi usiamo per festeggiare.

Ma non è tutto oro quello che luccica, o meglio, non è tutto permanente quello che vediamo: secondo alcune indiscrezioni, questa new entry tra le scelte rapide potrebbe essere solo temporanea, pensata per accompagnarci durante le festività natalizie. Un po’ come quando i negozi si vestono a festa per Natale, per intenderci.

La vera chicca dell’aggiornamento, però, è un’altra: WhatsApp ha introdotto un’animazione di coriandoli che “esplode” sullo schermo in determinate situazioni. Non si tratta di un semplice effetto statico, ma di una vera e propria cascata di coriandoli colorati che invade il display quando usiamo alcune emoji specifiche. Oltre al già citato “party popper”, l’effetto si attiva anche con la faccina festaiola e l’emoji della palla di coriandoli.

Abbiamo testato personalmente queste novità sia su diversi dispositivi Android che iOS, e possiamo confermarvi che funzionano perfettamente in ogni contesto: che stiate chattando in privato con un amico, in un gruppo o persino nei nuovi canali, l’effetto a sorpresa è garantito.

A differenza dell’emoji temporanea nelle reazioni rapide, l’animazione dei coriandoli sembra essere qui per restare. D’altronde, non si festeggia solo a Natale. In occasione di eventi speciali come compleanni, lauree, promozioni ci saranno sempre dei momenti per far “piovere” un po’ di allegria nelle nostre chat.

Per chi non vedesse ancora queste novità, il consiglio è quello di sempre: controllate di avere l’ultima versione di WhatsApp installata sul vostro dispositivo. E se ancora non compare, pazientate: come spesso accade, il rollout è graduale e potrebbe volerci qualche giorno prima che raggiunga tutti gli utenti.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.26.20 è disponibile a questo indirizzo.

