Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso il rilascio di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Come frutto di tale lavoro, nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.26.8.

WhatsApp Beta si aggiorna con una novità

L’intelligenza artificiale ha iniziato a trovare spazio anche nelle app di messaggistica istantanea e un esempio in tal senso è quello che ci arriva dalla versione 2.24.26.8 beta di WhatsApp per Android, grazie alla quale scopriamo che gli sviluppatori stanno valutando se implementare la possibilità di inoltrare messaggi e contenuti multimediali a Meta AI.

In pratica, gli utenti dovrebbero poter inoltrare i propri messaggi e media a Meta AI, cosa che allo stato attuale non è possibile fare (in quanto è necessario copiare e incollare manualmente i messaggi desiderati nella conversazione con il chatbot di Meta).

WhatsApp fornirà agli utenti un’opzione per aggiungere più contesto al contenuto inoltrato a Meta AI (inserendo una domanda o una query specifica, in moda da ottenere risposte più precise) ma, nel caso in cui non dovesse essere fornito alcun input aggiuntivo, il chatbot di Meta analizzerà semplicemente il contenuto inoltrato.

In sostanza, il nuovo sistema dovrebbe rendere più semplice e piacevole l’interazione con Meta AI.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

