WhatsApp ha introdotto nuove funzionalità soprattutto per gli amministratori dei canali che ora possono utilizzare nuovi strumenti per interagire con i propri follower.

Meta ha introdotto i sondaggi e i messaggi vocali per gli amministratori dei canali e la condivisione come stato per i fan.

WhatsApp lancia i messaggi vocali e altre novità per i canali

Gli amministratori e i proprietari dei canali, come le celebrità, ora possono inviare messaggi vocali al proprio gruppo.

La società afferma che il rapper portoricano Bad Bunny è stata la prima celebrità a provare questa nuova funzionalità, ma presto tutti gli amministratori dei canali di WhatsApp saranno in grado di utilizzarla.

Gli aggiornamenti vocali sono una delle funzionalità più popolari di WhatsApp, probabilmente perché consentono agli utenti di inviare messaggi senza dover digitare, quindi anche mentre hanno le mani impegnate in altre attività. Sembra dunque logico che Meta abbia deciso di portare questa funzionalità anche sui canali.

Oltre agli aggiornamenti vocali, gli amministratori ora possono anche condividere sondaggi nelle chat, inoltre WhatsApp ora consente ai canali di avere fino a 16 amministratori.

Per quanto riguarda i fan, ora potranno condividere un aggiornamento del canale come stato, in modo analogo alle storie di Instagram.

Visto che è possibile condividere le note vocali come stato di WhatsApp, dovrebbe essere possibile condividere anche un aggiornamento vocale del canale. Queste nuove funzionalità sono in rilascio per gli utenti WhatsApp di tutto il mondo.

