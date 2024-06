Dal momento della loro introduzione, era il dicembre del 2022, WhatsApp ha continuato a lavorare sulle Community, la funzionalità che migliora la gestione dei gruppi che condividono gli stessi temi e interessi. In un precedente aggiornamento di WhatsApp Beta per Android sono state introdotte funzionalità evento per le community con le quali i membri possono creare e gestire le attività direttamente all’interno del gruppo migliorando l’organizzazione degli eventi (riunioni, incontri, eccetera).

Questa funzionalità, però, era limitata alle sole Community, ma con l’aggiornamento di WhatsApp beta 2.24.14.9 per Android, distribuito tramite il programma Beta, questa funzione viene estesa anche alle chat di gruppo tradizionali.

Gli eventi sbarcano sulle chat di gruppo

L’ultimo update di WhatsApp Beta, quindi, permette anche all’interno delle tradizionali chat di gruppo di creare degli eventi e di inserire dettagli (nome, data, posizione, descrizione) specificando anche se si tratta di una chiamata vocale o di una videochiamata. Una volta che l’evento è stato creato i membri del gruppo visualizzano la notifica e possono accettare l’invito, mentre chi ha creato l’evento ha la possibilità di modificarlo e aggiornarlo. Aspetto da non sottovalutare è che gli eventi su WhatsApp sono sempre oggetto della crittografia end-to-end, così da mantenere elevata la privacy.

Quella degli eventi sembra una delle funzionalità sulla quale WhatsApp sta lavorando di più essendo stati diversi gli aggiornamenti beta per Android che hanno esplorato e implementato novità in materia.