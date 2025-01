Due nuovi smartphone Android di fascia media sono stati svelati quest’oggi: si tratta di POCO X7 e POCO X7 Pro, due prodotti che sono stati protagonisti di numerose anticipazioni durante le scorse settimane (anche attraverso varianti dedicate ad altri mercati), e che finalmente sono stato presentati ufficialmente. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui nuovi dispositivi, che vogliono lasciare un segno per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo.

POCO X7 e X7 Pro sono ufficiali: cuori MediaTek e generose batterie

Durante l’evento Full Speed Ahead sono stati presentati ufficialmente POCO X7 e POCO X7 Pro, due nuovi smartphone Android di fascia media che condividono solo parte delle specifiche e delle caratteristiche. Uno dei componenti in comune è il display, in entrambi i casi un AMOLED Flow CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Il pannello propone un sampling rate fino a 2560 Hz, luminosità di picco di 3200 nit, PWM Dimming di 1920 Hz e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 o Gorilla Glass 7i.

Cambia invece il cuore, comunque firmato MediaTek: POCO X7 mette a disposizione un Dimensity 7300-Ultra con CPU octa-core (fino a 2,5 GHz) e GPU Mali-G615 MC2, mentre POCO X7 Pro va oltre e propone un Dimensity 8400-Ultra con CPU octa-core (fino a 3,25 GHz) e GPU Mali-G720. Le memorie al fianco di questi ultimi sono le stesse in termini di quantità, ma non per qualità: abbiamo in entrambi i casi varianti da 8 o 12 GB di RAM con 256 o 512 GB di storage, ma solo il modello Pro può contare su memorie LPDDR5X e UFS 4.0 (LPDDR4X e UFS 2.2 sull’altro modello).

Le differenze si fanno sentire anche nel comparto fotografico, anche se sulla carta in modo diverso da come saremmo portati a immaginare. La fotocamera anteriore è da 20 MP (f/2.5) ed è comune a entrambi, ma abbiamo divergenze nella parte posteriore (e non solo a livello di design): POCO X7 Pro offre una doppia fotocamera con sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (con OIS, apertura f/1.5) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), mentre POCO X7 propone una tripla fotocamera con lo stesso sensore principale da 50 MP e lo stesso sensore ultra-grandangolare da 8 MP, ma con l’aggiunta di un sensore per gli scatti macro da 2 MP (con apertura f/2.4).

Le differenze non sono ancora finite, perché è il momento di dare uno sguardo alle batterie: il modello Pro spinge di più sull’acceleratore e propone un’unità da 6000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata HyperCharge da 90 W, mentre X7 si deve “accontentare” di una batteria da 5150 mAh con ricarica rapida cablata Turbo Charging da 45 W. La ricarica da 90 W permette di raggiungere il 100% in appena 42 minuti, e il produttore promette il mantenimento di almeno il 90% della capacità anche dopo 1000 cicli completi.

Per il resto entrambi offrono certificazione IP68 contro acqua e polvere, connettività completa (con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C) e altoparlanti stereo.

Specifiche tecniche di POCO X7 Pro: display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra con GPU Mali-G720

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 90 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Specifiche tecniche di POCO X7: display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra con GPU Mali-G615 MC2

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 5150 mAh con ricarica rapida Turbo Charging da 45 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Come è possibile notare, tutti e due gli smartphone propongono design piuttosto audaci, soprattutto nelle colorazioni giallo/nero: non si può di certo dire che non si vogliano far notare. POCO X7 Pro risulta molto simile a REDMI Turbo 4 a livello generale: offre un modulo di forma arrotondata che integra due obiettivi sporgenti di forma circolare, disposti uno sopra l’altro; POCO X7 cambia e propone un modulo quadrato (con angoli smussati) dalle dimensioni più ampie e con quattro “obiettivi” (uno è però il flash LED).

I nuovi smartphone arrivano sul mercato con versioni diverse: Xiaomi HyperOS per POCO X7 e HyperOS 2 per POCO X7 Pro: la promessa del produttore è di offrire almeno tre aggiornamenti del sistema operativo. Tra le funzionalità integrate possiamo citare AI Erase Pro, che consente di eliminare oggetti indesiderati dagli scatti, AI Image Expansion, che estende lo sfondo per rendere più coinvolgenti le foto, e AI Film, pensata per creare video brevi in stile cinematografico. Lato produttività troviamo poi funzioni come AI Interpreter (pensato per rompere le barriere linguistiche durante riunioni e chiamate), AI Notes e AI Recorder (per appunti e registrazioni più “ordinati” ed eventualmente tradotti). Tutto questo senza dimenticare la presenza di Google Gemini, assistente potenziato dall’intelligenza artificiale.

Prezzi, uscita e offerte di lancio di POCO X7 e POCO X7 Pro

POCO X7 e POCO X7 Pro sono già disponibili all’acquisto tramite il sito ufficiale mi.com (il sito indipendente po.co è stato chiuso) ai seguenti prezzi consigliati:

POCO X7: 8-256 GB a 299,90 euro 12-512 GB a 349,90 euro

POCO X7 Pro: 8-256 GB a 369,90 euro 12-256 GB a 399,90 euro 12-512 GB a 429,90 euro



Le colorazioni tra cui scegliere sono Green, Black e Yellow (POCO X7 Pro) o Green, Black e Silver (POCO X7). Sono comunque previste alcune offerte di lancio: entrambi i modelli (in tutte le configurazioni) possono essere acquistati entro il 16 gennaio 2025 con uno sconto di 50 euro e con un omaggio a scelta (REDMI Buds 5 o Xiaomi Smart Band 9 per POCO X7 Pro oppure REDMI Buds 4 Lite o Xiaomi Smart Band 8 per POCO X7).

Sul sito ufficiale, aggiungendo 9,99 euro (con POCO X7 Pro) o 7,99 euro (con POCO X7) è possibile ottenere il caricabatterie Xiaomi 120W HyperCharge Combo (Type-A) o Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A). Procedendo con l’acquisto in questi primi giorni si può avere la possibilità di vincere Xiaomi Robot Vacuum S12 grazie al concorso a premi.