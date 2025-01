Un po’ in anticipo rispetto al diretto predecessore, è ufficiale quest’oggi un nuovo smartphone Android della linea REDMI: si tratta di REDMI Turbo 4, un dispositivo di fascia media che abbiamo iniziato a scoprire le settimane scorse attraverso alcune indiscrezioni. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche, le peculiarità e il prezzo del nuovo smartphone.

REDMI Turbo 4 è ufficiale in Cina e “anticipa” POCO X7 Pro

REDMI Turbo è ufficiale in Cina e potrebbe anticipare quello che vedremo tra qualche giorno con POCO X7 Pro, la sua probabile versione globale. Il nuovo smartphone Android mette a disposizione uno schermo OLED LTPS da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220, con refresh rate fino a 120 Hz, PWM Dimming, HDR10+, Dolby Vision, luminosità fino a 3200 nit, lettore d’impronte digitali integrato e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i.

Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra a 4 nm (con GPU Mali-G720 MC6): al suo fianco trovano spazio 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 a seconda della versione. Per tenere a bada tutto questo il produttore ha integrato una camera di vapore in acciaio inossidabile da 5000 mm² e un sistema 3D IceLoop. Lato connettività non manca praticamente nulla, vista la presenza di 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS dual band, NFC, infrarossi e porta USB Type-C.

Il comparto fotografico è composto in tutto da tre sensori: nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP (1/1.95″, f/1.5, OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), mentre frontalmente (integrata tramite un foro nel display) c’è una fotocamera da 20 MP con sensore OV20B (1/4″, f/2.2). Non mancano resistenza ad acqua e polvere (tramite certificazioni IP66, IP68 e IP69) e speaker stereo.

Uno dei punti di forza di REDMI Turbo 4 è senza dubbio la batteria: a bordo abbiamo infatti ben 6550 mAh grazie all’utilizzo di una batteria al silicio-carbonio; risulta compatibile con la ricarica rapida cablata da 90 W, che consente di tornare al 100% in circa 45 minuti, e promette almeno 1600 cicli di ricarica prima di cali rilevanti.

Specifiche tecniche di REDMI Turbo 4: display OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra a 4 nm

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6550 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W

Per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Lato design, REDMI Turbo 4 arriva con un frame 2.5D, un retro in vetro e un telaio in plastica: viene proposto in tre colorazioni (che possiamo tradurre con Cloud White, Light Sea Blue e Shadow Black), tutte “attraversate” da una linea verticale (più vistosa quella rossa sulla variante bianca) che sottolinea la differente texture che divide in due la parte posteriore. Lo smartphone esordisce con Android 15 e Xiaomi HyperOS 2.

Prezzi e uscita di REDMI Turbo 4

REDMI Turbo 4 viene proposto in Cina nelle colorazioni Cloud White, Light Sea Blue e Shadow Black e in quattro configurazioni. I prezzi consigliati nel Paese sono i seguenti:

12-256 GB a 1999 yuan (circa 265 euro al cambio attuale)

16-256 GB a 2199 yuan (circa 291 euro)

12-512 GB a 2299 yuan (circa 304 euro)

16-512 GB a 2499 yuan (circa 331 euro)

Difficile che lo vedremo sul mercato globale, soprattutto con questa nomenclatura. In base a quanto sappiamo, lo smartphone potrebbe arrivare altrove con il nome di POCO X7 Pro, ma dovremo aspettare ancora qualche giorno per saperne di più: la presentazione di quest’ultimo è infatti fissata per il 9 gennaio 2025 in India, con la compagnia del fratello POCO X7.