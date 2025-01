Esattamente come previsto, quest’oggi OnePlus ha presentato la versione globale del suo ultimo smartphone Android di punta: stiamo ovviamente parlando di OnePlus 13, dispositivo che ha esordito in Cina alla fine di ottobre, ma che ora ci possiamo godere anche noi in Italia (e non solo). In più, il produttore ha ufficializzato OnePlus 13R, un modello pensato per chi vuole spendere meno ma desidera comunque un prodotto di livello. Scopriamo più da vicino i nuovi smartphone e vediamo prezzi e offerte di lancio per il nostro Paese.

OnePlus 13 arriva in Italia con Snapdragon 8 Elite e una super batteria

Iniziamo da OnePlus 13, vero e proprio flagship 2025 del produttore. Il nuovo smartphone Android conferma le specifiche tecniche che abbiamo già avuto modo di scoprire lo scorso ottobre con la presentazione cinese, ma viene proposto in due configurazioni (invece che in quattro) e con prezzi naturalmente più alti rispetto a quelli visti in yuan.

Il cuore di OnePlus 13 è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite (con CPU fino a 4,32 GHz e GPU Adreno 830), punta di diamante del chip maker californiano: al suo fianco prendono posto 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Il nuovo chipset offre un incremento delle prestazioni del 45% e un’efficienza energetica superiore del 44%: grazie all’architettura di nuova generazione, la nuova GPU Adreno offre miglioramenti del 40% sia in termini di prestazioni sia per quanto concerne l’efficienza, e con la NPU Hexagon del Qualcomm AI Engine troviamo un +45% lato prestazioni AI.

Per tenere a bada tutta questa potenza il produttore ha integrato una tecnologia di raffreddamento all’avanguardia con una camera di vapore Dual Cryo-velocity (aumentata da 9144 mm² a 9925 mm² rispetto alla precedente generazione): questo sistema utilizza due camere di vapore, una per distribuire il calore in modo uniforme e un’altra per accelerare il raffreddamento in modo efficiente.

Il display è un AMOLED LTPO ProXDR da 6,82 pollici a risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, PWM Dimming fino a 2160 Hz e lettore d’impronte digitali ultrasonico integrato: risulta il primo display al mondo ad aver ottenuto la classificazione DisplayMate A++, e può raggiungere un picco di 4500 nit di luminosità. Grazie alla nuova tecnologia Radiant View viene migliorata ulteriormente la leggibilità sotto la luce del sole: lo smartphone può analizzare il contrasto, la saturazione e il valore della scala di grigi del contenuto e aumentare in modo dinamico la luminosità dei singoli pixel. Non mancano le certificazioni TÜV Rheinland Eye Care with High visibility e TÜV Rheinland Eye Care 4.0. Il pannello può contare sulla Glove Mode (modalità guanti), che permette un utilizzo del touchscreen anche con guanti non più spessi di 0,5 cm, e su Aqua Touch 2.0, che consente l’uso pure con mani o schermo bagnati.

A livello fotografico il nuovo smartphone mette a disposizione la fotocamera Hasselblad di quinta generazione con un totale di quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP (1/1.4″, pixel da 1.12 µm, OIS, EIS, apertura f/1.6), sensore ultra-grandangolare Samsung S5KJN5 da 50 MP (1/2.75″, pixel da 0.64 µm, EIS, f/2.05 e FoV di 120°) e teleobiettivo con sensore Sony LYT-600 da 50 MP con zoom ottico 3x (1/1.95″, pixel da 0.8 µm, OIS, EIS, f/2.65); frontalmente c’è invece una fotocamera singola con sensore Sony IMX615 da 32 MP (1/2.74″, pixel da 0.8 µm, EIS, f/2.45).

Le lenti periscopiche tradizionali richiedono spazio orizzontale, cosa che limita il loro potenziale, ma con OnePlus 13 è stato integrato l’innovativo obiettivo Triprism: questo sfrutta tre prismi per riflettere la luce più volte e consente una lunghezza focale equivalente di 73 mm con le dimensioni ridotte a disposizione; la lente è infatti più piccola del 24% e più leggera del 30% rispetto a quelle tradizionali. In più, il rivestimento ALC avanzato riduce al minimo i riflessi, per un’immagine ancora più cristallina e dettagliata.

Lo smartphone può inoltre contare sul Dual Exposure Algorithm, che consente alla fotocamera di funzionare in due modalità contemporaneamente: una, con esposizione breve, cattura i contorni nello scatto, mentre l’altra, con esposizione prolungata, riempie i dettagli di luce e colore. A disposizione anche la funzione Clear Burst, per catturare tanti scatti tenendo premuto l’otturatore, la modalità Action per gli scatti in movimento, Livephoto (che cattura tre secondi in un unico scatto) e la modalità Ritratto rinnovata: quest’ultima offre modalità ritratto versatili (1x, 2x e 3x) e replica la qualità degli obiettivi Hasselblad di livello professionale con effetti bokeh e vari filtri.

Come dimenticare poi la Master Mode, ossia una modalità manuale avanzata che permette di personalizzare l’esperienza sotto praticamente tutti i punti di vista, compresi grana, tinta, contrasto, saturazione, nitidezza, vignettatura, etc. etc. Possiamo infine citare le Smart Modes (Stage, Fireworks e Silhouettes), che vanno a selezionare automaticamente il miglior ISO per lo scenario del momento.

Uno dei punti di forza di OnePlus 13 è sicuramente la batteria: il produttore ha deciso di adottare la tecnologia al silicio-carbonio, e questo ha permesso di integrare ben 6000 mAh senza significativi aumenti di peso o dimensioni. Quando questo non basta, può entrare in gioco la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 100 W (bastano 36 minuti per tornare al 100%) oppure la ricarica rapida wireless AIRVOOC da 50 W.

Specifiche tecniche di OnePlus 13: display AMOLED LTPO da 6,82 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale LYT-808 da 50 MP

batteria da 6000 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

OnePlus 13 arriva con OxygenOS 15, una personalizzazione basata su Android 15 e ricca di funzionalità aggiuntive, alcune delle quali potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste possiamo citare AI Detail Boost, una funzione che migliora le immagini ritagliate aumentando risoluzione e nitidezza: può anche ridare vita a vecchie foto a bassa risoluzione con un solo tocco, rimuovendo eventuali sfocature. Sempre per le foto ci sono poi AI Unblur (pensata per aumentare la nitidezza delle immagini sfocate in modo automatico) e AI Reflection Eraser (per rimuovere i riflessi fastidiosi con un solo tocco, senza distorsioni).

Lato produttività è presente Intelligent Search, funzione che consente di cercare rapidamente nei file locali andando oltre la tradizionale corrispondenza delle parole chiave: può analizzare simultaneamente centinaia di file locali, cogliendone accuratamente il contesto per fornire risposte precise. AI Notes offre una soluzione completa per le note: può riordinare testi disorganizzati, affinare il tono e formattare le note al meglio sfruttando l’IA. Ci sono poi Cerchia e cerca con Google, che già conosciamo (permette di effettuare ricerche riguardanti ciò che viene visualizzato sullo schermo, ma anche di tradurre), Pass Scan (per scansionare rapidamente le carte d’imbarco e aggiungerle a Google Wallet), Magic Compose (per “riscrivere” il testo in vari stili) e naturalmente Google Gemini.

La casa cinese pensa anche al lungo periodo, e promette almeno quattro anni di aggiornamenti software e sei anni di patch di sicurezza. OnePlus vuole garantire uno smartphone rapido e fluido per diversi anni, per un’esperienza quotidiana affidabile.

OnePlus 13 viene definito dal produttore come il suo smartphone di punta più resistente di sempre, anche grazie all’integrazione delle certificazioni IP68 e IP69 e al vetro Ceramic Guard, che offre una protezione superiore contro le cadute e una maggiore resistenza ai graffi. Viene proposto da noi in tre colorazioni, denominate Midnight Ocean, Arctic Dawn e Black Eclipse; la prima presenta un materiale in pelle vegana in microfibra per una sensazione di leggerezza e delicatezza, con una finitura in blu scuro; la seconda introduce un rivestimento in vetro di nuova generazione, studiato per non lasciare traccia delle impronte digitali; la terza, Black Eclipse, vuole rendere omaggio alle venature del legno attraverso una sofisticata texture in stile palissandro nero, che resiste alle impronte.

Lo smartphone arriva in compagnia di diversi nuovi accessori: abbiamo una serie di custodie magnetiche realizzate con materiali di qualità e pensate per risultare compatibili con il caricabatterie magnetico AIRVOOC da 50 W, ma anche il nuovo Magnetic Power Bank da 5000 mAh (leggero e poco ingombrante).

C’è anche OnePlus 13R con Snapdragon 8 Gen 3 e batteria da 6000 mAh

Accanto al flagship arriva un modello della serie R, esattamente come lo scorso anno con OnePlus 12 e OnePlus 12R. Per il mercato globale si tratta solo della seconda volta, mentre altrove (come in India) sono stati proposti negli anni diversi modelli della gamma.

OnePlus 13R scende un po’ col prezzo, ma continua a rimanere sulla fascia alta per quanto riguarda le specifiche tecniche e le funzionalità. Il principale cambiamento rispetto al fratello maggiore è costituito dal SoC, che questa volta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: al suo fianco 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Lo schermo è un AMOLED 19,8:9 ProXDR LTPO da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264, con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità di picco di 4500 nit e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i (pensato per proteggere maggiormente dai graffi).

Rispetto a OnePlus 13 cambia il comparto fotografico, ma non nel “numero”: a bordo sono presenti una fotocamera anteriore da 16 MP integrata tramite foro nello schermo e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (si rimane in casa Sony, ma questa volta il sensore utilizzato è LYT-700), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x.

La batteria è sempre da 6000 mAh (grazie all’utilizzo di unità al silicio-carbonio), ma questa volta niente ricarica wireless: ci si può comunque consolare con la ricarica cablata SUPERVOOC da 80 W, che consente di tornare al 100% in 52 minuti.

Specifiche tecniche di OnePlus 13R: display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264 con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale LYT-700 da 50 MP

batteria da 6000 mAh con ricarica cablata da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

A livello di design OnePlus 13R non si discosta molto dal fratello maggiore, e propone anche lui un modulo fotografico di forma circolare, sporgente e spostato su un lato. I materiali utilizzati sono vetro (per la parte anteriore e posteriore) e alluminio (cornice e telaio). Le colorazioni tra cui scegliere sono due, e sono denominate Astral Trail e Nebula Noir: l’elegante argento della prima vuole evocare l’essenza senza tempo dei corpi celesti, con anelli concentrici che ricordano scie stellari, uniti a una lucentezza che vuole regalare un’esperienza premium anche dal punto di vista tattile; la seconda colorazione è scura, è ispirata dal cielo notturno ed è stata progettata per offrire una sensazione di freschezza attraverso un vetro opaco e l’alluminio spazzolato.

Come il fratello maggiore più su, anche OnePlus 13R viene proposto con Android 15 e OxygenOS 15, con la promessa di almeno quattro anni di aggiornamenti software e sei anni di patch di sicurezza. Anche qui abbiamo funzioni lato IA come AI Detail Boost, AI Unblur e AI Reflection Eraser, tutte pensate per migliorare e modificare gli scatti, così come strumenti di produttività AI come Intelligent Search (con l’aiuto di Google Gemini), Cerchia e cerca con Google, AI Notes, PassScan, Magic Compose e tanto altro.

Grazie a OnePlus CPU Scheduler migliorano le prestazioni nei giochi supportati (come ad esempio Genshin Impact): questo sistema lavora insieme al SoC di Qualcomm per creare una sorta di “corsia veloce” e una “lenta” separate, consentendo ai giochi di funzionare con il 10% in meno di carico di lavoro.

Prezzi, uscita e offerte di lancio di OnePlus 13 e OnePlus 13R

OnePlus 13 è disponibile all’acquisto in Italia nelle versioni da 256 GB e da 512 GB di memoria interna, sia sul sito ufficiale sia presso i principali rivenditori (online e fisici). Il prezzo consigliato è di rispettivamente 1029 euro e 1179 euro. Per un periodo limitato, l’acquisto dello smartphone nella versione 16-512 GB tramite il sito ufficiale dà diritto a uno sconto immediato di 100 euro; in più, fino a esaurimento scorte, si potrà acquistare un bundle una selezione di accessori esclusivi, a scelta tra l’altoparlante Bluetooth Bang & Olufsen Beosound Explore, lo smartwatch OnePlus Watch 2R, le cuffie OnePlus Buds Pro 3, il caricabatterie SUPERVOOC da 120 W e la cover magnetica.

OnePlus 13R è disponibile in Italia nella sola configurazione da 256 GB al prezzo consigliato di 769 euro, sia sul sito ufficiale sia presso i principali rivenditori. In questo caso sul sito ufficiale è possibile ottenere senza costi aggiuntivi un accessorio a scelta tra OnePlus Watch 2R, le cuffie OnePlus Buds Pro 3 o una cover (anche in base alla disponibilità di scorte). Su entrambi i dispositivi sono previsti un bonus di 50 euro sulla permuta dell’usato e uno sconto del 10% dedicato agli studenti, valido per un periodo limitato.

OnePlus 13 e OnePlus 13R sono disponibili all’acquisto anche su OPPO Store con offerte di lancio simili. Fino al 5 febbraio 2025, chi acquisterà OnePlus 13 nella versione da 16-512 GB potrà approfittare di uno sconto di 100 euro (con prezzo finale di 1079 euro), mentre fino al 21 gennaio 2025 sarà possibile aggiungere 1 euro (per un totale di 1080 euro) per ottenere in bundle OnePlus Watch 2R e un caricabatterie da 100 W; quest’ultimo rimarrà acquistabile con 1 euro aggiuntivo anche tra il 22 gennaio e il 5 febbraio.

Fino al 21 gennaio 2025 sarà possibile acquistare OnePlus 13R su OPPO Store insieme a OnePlus Watch 2R e a un caricabatterie da 100 W al prezzo di 770 euro (quindi sempre aggiungendo 1 euro).