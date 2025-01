Sono passate poche settimane dall’aggiornamento di dicembre che Telegram ha già previsto un nuovo update. Con questo aggiornamento l’app di messaggistica istantanea si arricchisce di un lettore di codici QR, i filtri per ricercare i messaggi, la possibilità di trasferire o reinviare i regali e molto altro ancora.

Le principali novità dell’ultimo aggiornamento di Telegram

Questo primo aggiornamento dell’anno sarebbe in realtà dovuto essere il diciassettesimo update del 2024. A causa di un ritardo nel processo di revisione da parte di Apple (così ha spiegato Telegram riguardo l’accaduto), il rilascio è avvenuto qualche giorno dopo, slittando al 1° gennaio 2025.

I regali collezionabili

Telegram prosegue nella politica di monetizzazione della piattaforma introducendo ora i cosiddetti regali collezionabili. Con l’aggiornamento di gennaio Telegram introduce una funzionalità che permette ai regali inviati nella chat di essere trasformati in “collezionabili”. Questi regali sono unici, con variazioni visive realizzate dagli artisti di Telegram, e possono essere scambiati o venduti come NFT. Ogni regalo ha caratteristiche speciali che lo rendono ancora più raro anche grazie al set di tratti secondari (colore di sfondo, icona e numero) generato casualmente quando si aggiorna un regalo.

Ora gli oltre venti regali esistenti su Telegram possono essere trasformati in collezionabili per un totale di più di 1400 aspetti unici che andranno ad aumentare in futuro con i prossimi aggiornamenti. Inoltre i regali acquistati per altri utenti possono essere inviati già aggiornati. L’aggiornamento dei regali costa poche stelle di Telegram che la piattaforma richiede per sostenere i costi della blockchain.

Le reazioni ai messaggi di servizio

Su Telegram quando si accede a un gruppo, si avvia una chat video, si riceve una chiamata, si applica uno sfondo della chat, si cambia la foto profilo o si invia un regalo, appare un messaggio di servizio in cima alla conversazione. Ora è possibile inserire una reazione anche a questi messaggi, aumentando l’interazione con gli altri utenti.

I filtri di ricerca

La terza novità dell’aggiornamento di gennaio di Telegram riguarda l’introduzione dei filtri aggiuntivi all’interno della barra di ricerca. In questo modo, è possibile migliorare i risultati, visualizzando solamente quelli provenienti dai canali, dai gruppi o dalle chat private.

L’icona per la verifica di terze parti

Una delle modifiche probabilmente più rilevanti di questo aggiornamento riguarda l’introduzione della verifica da parte di terze parti. Ha come obiettivo quello di ridurre la disinformazione e ridurre le truffe con una soluzione proattiva innovativa basata su una piattaforma decentralizzata. In pratica i servizi ufficiali di terze parti possono assegnare icone di verifica aggiuntive alle chat e agli account utente. Quando viene effettuata questa verifica accanto alla chat o all’account verificato compare, prima del nome, un logo; accedendo al profilo è poi possibile visualizzare una spiegazione dettagliata di quello stato.

È importante sottolineare che questa verifica di terze parti è distinta dalle spunte di verifica fornite direttamente da Telegram per figure pubbliche e organizzazioni. Per offrire la verifica di terze parti ad altri, un servizio deve prima essere verificato da Telegram. Per partecipare a questo servizio bisogna avere un bot ufficiale verificato da Telegram per poi inviare una candidatura per diventare un verificatore di terze parti. Ogni verificatore ha la propria icona unica (dallo stile minimal e con un colore a tinta unita) che appare accanto al nome della chat o dell’utente che ha verificato.

Le emoji personalizzate nei nomi delle cartelle

Telegram consente da tempo di creare categorie personalizzate con le quali organizzare le conversazioni. Ora queste categorie, chiamate cartelle chat, supportano emoji personalizzate. È una funzionalità riservata agli utenti Premium che possono così rendere le cartelle ancora più espressive e facilmente individuabili.

Il lettore di codici QR

Ora la telecamera in-app di Telegram, sia su Android che su iOS, supporta il lettore dei codici QR, così da poter aprire i link nel browser integrato senza uscire dall’app. Per aprire la fotocamera è sufficiente premere sulla relativa icona nell’angolo in basso a destra nella schermata principale.