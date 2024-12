Il team di Telegram ha recentemente pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare alcune novità che fanno parte dell’aggiornamento mensile di dicembre 2024.

Tutte le novità coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

Telegram: arriva l’aggiornamento di dicembre 2024

Come di consueto, il team di Telegram ha da qualche giorno pubblicato il solito post sul proprio blog per annunciare le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di dicembre 2024 per la piattaforma.

Oltre ad annunciare queste novità (sono quattro in tutto), la popolare app di messaggistica, eterna rivale di WhatsApp, ha anche colto l’occasione per sottolineare che presto verrà annunciato “un collage di nuove funzionalità” per Telegram.

“Portiamo notizie entusiasmanti per i creatori di contenuti e gli sviluppatori di mini app su Telegram. I creatori ora hanno un modo semplice per monetizzare i loro sforzi (e guadagnare stelle!), mentre gli sviluppatori di mini app ottengono un potente strumento per attrarre nuovi utenti. Inoltre, gli utenti di Telegram ora possono trovare sticker con l’IA e creare collage con foto e video nelle loro storie.”

Programmi di affiliazione

Dopo averle aggiornate nel mese di novembre, il team di sviluppo di Telegram sfrutta l’aggiornamento di dicembre per implementare una novità legata alle mini app: parliamo dei Programmi di affiliazione, un nuovo meccanismo con cui gli utenti e i canali della piattaforma possono guadagnare stelle grazie agli sviluppatori.

I programmi di affiliazione disponibili sono stati aggiunti tramite la sezione “Guadagna stelle” collocata nella pagina “Le mie stelle”: in questa nuova sezione, vengono mostrati tutti i programmi affiliazione attivi, ordinabili per redditività, ricavi totali e data.

Tutti i guadagni dell’utente, che corrispondono a delle vere e proprie commissioni sui guadagni generati dallo sviluppatore, verranno poi mostrati nella pagina “Le mie stelle”.

I Programmi di affiliazione possono essere creati dagli sviluppatori di mini app o bot della piattaforma: ognuno di essi può specificare quale percentuale dei ricavi futuri verrà destinata con coloro che invitano gli utenti (e per quanto tempo durerà l’affiliazione).

Ricerca degli stickers potenziata dall’IA

L’aggiornamento di dicembre 2024 arricchisce il pannello degli adesivi di Telegram con un modello personalizzato di intelligenza artificiale che supporta le ricerche complesse (in più lingue), anche con più parole chiave, aiutando gli utenti nella ricerca dello sticker desiderato.

Possibilità di creare un collage nelle storie Telegram

Il team di sviluppo ha messo a punto una nuova funzionalità per le “Storie”, caratteristica che avvicinano Telegram a un vero e proprio social network.

La nuova funzionalità Collage permette agli utenti di combinare, in vari layout, fino a 6 foto o video (aggiunti dalla galleria o catturati in presa diretta tramite la fotocamera integrata): è possibile, inoltre, regolare le timeline, accorciare i video, regolare i volumi di ogni video.

Per creare un collage basta accedere alla fotocamera dell’app di messaggistica, effettuare un tap in alto sull’icona con la griglia, scegliere i file multimediali desiderati, riorganizzarli (trascinandoli all’interno del layout come fossero tessere), regolare volumi e durata.

Didascalie sopra i file multimediali

L’ultima novità è, in realtà, il semplice miglioramento di qualcosa che era già possibile: porre le didascalie al di sopra del file multimediale condiviso in chat, e non “sotto”.

Nello specifico, prima era possibile effettuare ciò solo tramite il menu degli allegati; con il nuovo aggiornamento, il team di sviluppo ha aggiunto un tasto (collocato alla sinistra della casella di testo per inserire la didascalia) che sposta automaticamente la didascalia sopra al file multimediale.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità sono disponibili anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.