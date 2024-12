Non perdete le cose più importanti con Motorola Smart Tag, in offerta su Amazon

Presentato ufficialmente poco più di sei mesi fa, Motorola Smart Tag — aka Moto Tag — è un tracker Bluetooth con tecnologia UWB, il primo ad essere integrato nella rete Trova il mio dispositivo di Google, e diventa ancora più interessante al prezzo al quale è acquistabile in questo momento grazie ad una ghiotta offerta disponibile su Amazon.

Sul finire del mese di giugno, Motorola aveva lanciato un tris di nuovi smartphone — peraltro molto validi ed interessanti — e insieme a loro anche un gadget piccolo ma utilissimo: Motorola Smart Tag. Si tratta di un localizzatore Bluetooth progettato per tenere traccia degli oggetti più importanti in giro per il mondo grazie a due caratteristiche fondamentali: tecnologia Ultra Wideband (UWB) — che garantisce una copertura fino a 35 metri — e, soprattutto, è integrato nuova rete Trova il mio dispositivo di Google. Così facendo, il piccolo gadget promette agli utenti di tenere traccia degli oggetti a cui viene agganciato, ovunque si trovino in giro per il mondo.

Inoltre, come vi avevamo già spiegato a tempo debito, all’utente viene chiesto di scaricare l’app Moto Tag in fase di configurazione iniziale del tracker; ciò fa sì che Moto Tag sia a sua volta in grado di localizzare lo smartphone a cui è stato associato: è sufficiente premere due volte il pulsante presente sul tracker per far emettere allo smartphone — a condizione che si trovi nel raggio d’azione Bluetooth del localizzatore — un suono facilmente individuabile.

Ebbene, Motorola Smart Tag viene proposto al prezzo di listino di 39,90 euro, tuttavia nel momento in cui scriviamo può essere acquistato in offerta su Amazon a soli 29,90 euro (quasi lo stesso prezzo del Black Friday). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con Prime (qui il link per abbonarsi) e se sarete veloci nell’ordinare, lo riceverete già entro lunedì, 30 dicembre. L’offerta è valida per entrambe le colorazioni disponibili.

