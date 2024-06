Oltre al tris di nuovi smartphone Android, Motorola presenta anche un interessante accessorio: si tratta di Motorola Moto Tag, un localizzatore Bluetooth progettato per tenere traccia degli oggetti più importanti in giro per il mondo. Scopriamo tutti i dettagli della nuova soluzione by Motorola, compresi il prezzo e il funzionamento.

Motorola Moto Tag usa la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google

Moto Tag è un nuovo localizzatore Bluetooth pensato per un utilizzo facile e che risulta compatibile con la maggior parte degli smartphone Android. Sfrutta infatti la potenza della nuova rete Trova il mio dispositivo di Google e la tecnologia UWB per offrire una nuova soluzione di tracciamento che si integra nell’ecosistema della casa alata.

Che si tratti di chiavi, portafogli o persino bagagli, Moto Tag offre la possibilità di ritrovarne la posizione esatta tramite l’apposita applicazione. Se associato a uno smartphone Android compatibile con supporto Ultra Wideband (UWB), come ad esempio Motorola Edge 50 Ultra, il tracker offre un tracciamento di precisione migliorato; può anche essere utilizzato al “contrario”, per ritrovare uno smartphone smarrito facendolo squillare con la semplice pressione del pulsante dedicato.

Come abbiamo visto, la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google è studiata per mantenere la privacy: i dati della posizione sono crittografati end-to-end, e questo significa che solo il proprietario del Moto Tag (o le persone con cui quest’ultimo ha condiviso il tag nell’app Trova il mio dispositivo) può visualizzarli. Moto Tag è anche compatibile con gli avvisi automatici di tracciamento da parte di uno sconosciuto su Android e iOS per aiutare a proteggere dal tracciamento indesiderato: eventualmente permette una scansione manuale in qualsiasi momento per effettuare verifiche.

“Trova il mio dispositivo è un’esperienza davvero unica per gli utenti Android grazie al nostro ecosistema aperto che offre alle persone la libertà di scelta e una rete crowdsourcing di oltre un miliardo di dispositivi per aiutarti a trovare i tuoi oggetti e dispositivi smarriti o fuori posto, ovunque si trovino“, ha affermato Erik Kay, Vice President Engineering di Google. “Siamo orgogliosi di lavorare con i partner per rendere la ricerca dei tuoi effetti personali semplice e immediata su Android“.

L’associazione del tracker avviene in modo rapido grazie alla compatibilità con Google Fast Pair. In più, gli utenti possono personalizzare diversi aspetti all’interno dell’applicazione Moto Tag, tra cui il nome e il volume degli avvisi, e verificare il livello della batteria. A tal proposito, a bordo è presente una normale batteria CR2032, progettata per durare circa un anno e facilmente sostituibile in autonomia.

Il dispositivo è stato appositamente progettato per adattarsi alla maggior parte degli accessori di terze parti già presenti sul mercato, in modo che gli utenti possano collegarlo facilmente a tutti gli oggetti di valore. Non manca la certificazione IP67, che garantisce la resistenza a polvere, sporco e immersione in acqua dolce fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti.

Motorola Moto Tag sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da fine luglio al prezzo consigliato di 39,90 euro.