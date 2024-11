Lo scorso anno Motorola ha registrato vendite record ed un forte apprezzamento per il suo prodotto di fascia medio bassa, stiamo parlando di Moto G84. Merito un rapporto qualità prezzo eccezionale e completezza sopra la media. Nel 2024 la casa alata vuol ripetersi con Motorola Moto G85 che riprende molti aspetti del suo precedessore raffinandoli ma non stravolgendo, rappresentando quindi per il secondo anno di fila l’alternativa di fascia medio-bassa da battere.

Scopriamo insieme com’è cambiato il dispositivo all’interno di questa recensione e se effettivamente il successo sarà riconfermato.

Video recensione di Motorola Moto G85

Design & Ergonomia

Quello che appare chiaro nella strategia di Motorola è il voler mantenere alta la percezione di qualità in tutti i propri dispositivi anche di fascia di prezzo minore. Motorola Moto G85 infatti ricalca abilmente le linee già viste nella serie Motorola Edge 50, abbondando le linee squadrate in favore di bordi stondati e materiali nobili. Particolare la back cover che ricorda la stoffa e aiuta a migliorare il grip oltre ovviamente a caratterizzare lo smartphone e renderlo unico sul mercato.

Le dimensioni compatte il peso di poco superiore a 170g rendendo poi il dispositivo comodo e specialmente utilizzabile anche per tutti coloro che non hanno mani di grandi dimensioni. Rispetto a G84 purtroppo perdiamo il jack audio da 3.5 mm, ma visto il corpo più affusolato e il nuovo frame laterale c’era da aspettarselo. Bene la presenza della doppia SIM sul dispositivo, anche se non troviamo il doppio slot e una sarà unicamente in formato e–SIM.

Frontalmente ci ha poi stupito il display, un pOLED da 6.67” con una luminosità di 1600 nits di picco e un refresh rate da 120 Hz. Peccato che sia di tipo curvo, anche se non è esagerato e non disturba affatto nell’usabilità. Rispetto al pannello dello scorso anno il passo in avanti è innegabile e come vedremo giustifica a pieno il leggero aumento del prezzo.

Hardware & Prestazioni

Su Motorola Moto G85 troviamo uno Snapdragon 6s Gen 3 che è molto simile ad uno Snapdragon 695 con una velocità di clock maggiorata sui core più presentanti e più conservativa su quelli meno. Troviamo poi 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memorie UFS 2.2 espandibile tramite MicroSD fino a 1TB. Tutti questi numeri però non comportano un visibile aumento di prestazioni rispetto allo scorso anno come ci saremmo aspettati e anzi vogliamo sottolineare che sotto questo punto di visita non ci sono differenze tangibili.

Il dispositivo è comunque sempre pronto nell’uso quotidiano, con brevi e sporadici rallentamenti o indecisioni. Non lo consigliamo certamente a tutti coloro che fanno un uso intensivo di giochi o applicazioni per l’editing foto e video.

Funzionalità

Lato software i cambiamenti rispetto a Moto G84 sono più evidenti, troviamo infatti l’ultima interfaccia di Motorola, la Hello UI. La base è logicamente Android 14 e sicuramente riceverà un supporto software di almeno 2 anni e patch di sicurezza per 3 anni.

Tornando alla personalizzazione si tratta di un un’interfaccia mirata e piuttosto minimal, condita però con le giuste impostazioni per il miglioramento dell’esperienza utente. Pre-installate troviamo alcune applicazioni Motorola che hanno il solo obiettivo di rendere più completa l’esperienza d’uso come l’App Moto che permette di personalizzare lo stile, le gesture, il font, e alcuni collegamenti rapidi per rendere lo smartphone più adatto alle proprie esigenze.

Fotocamera

Rispetto alla precedente generazione su Motorola Moto G85 troviamo anche un comparto fotografico rinnovato e finalmente in grado di imporsi nella fascia medio-bassa del mercato. Il sensore principale è il Sony LYT-600, lo stesso di Realme GT 6T o Oneplus Nord 4 quindi con una qualità ben superiore rispetto a quella dei competitor.

Peccato per il sensore ultra wide che come spesso accade è da 8 megapixel e va a penalizzare il dispositivo nelle prestazioni fotografiche. Gli scatti del dispositivo in condizione di buona illuminazione sono di qualità, con ottimo dettaglio e contrasti decisi. Di notte troviamo invece un leggero rumore digitale, ma nulla di esagerato per questa fascia di prezzo.

In ambito video può registrare fino alla risoluzione FHD a 30 fps, con entrambi i sensori e con la fotocamera frontale, e Slow Motion HD a 120 fps con la principale.

Autonomia

Su Motorola Moto G85 è presente una capiente batteria da 5000 mAh in grado di garantire fino a 2 giorni di utilizzo senza particolari rinunce, in breve sostanza la giornata particolarmente stress la affronta senza problema alcuno. Parte del merito è da annoverare al processore che è calmierato nelle prestazioni e quindi nei consumi. Troviamo inoltre la ricarica da 30W, in linea con quanto offerto da altri competitor in questa fascia di prezzo, che significa ricaricare lo smartphone da 0 a 100 in circa 1 ora.

Differenze tra Motorola Moto G84 e Moto G85

Rispetto a Motorola Moto G84, che tra l’altro si trova ora in vendita a 215 euro, Motorola Moto G85 è leggermente più grande: troviamo infatti un display da 6,67” contro un 6,5”, ma la qualità del pannello migliora così come anche la luminosità, la selfie camera passa da 16 a 32 mpx, anche il sensore fotografico principale è stato rinnovato, aggiunto il supporto alle eSIM, e il processore dove abbiamo uno Snapdragon 6s Gen 3 invece che lo Snapdragon 695 5G. Ulteriori dettagli nel confronto tra Motorola Moto G84 vs Motorola Moto G85.

Prezzo e conclusioni

Motorola Moto G85 è arrivato in Italia nella versione da 12 / 256 GB al prezzo, abbastanza salato, di 329 euro, ma si è subito ricollocato sotto i 300 euro, fascia di prezzo indiscutibilmente più idonea. Nelle ultime settimane tuttavia il suo prezzo oscilla intorno ai 200 euro rappresentando di fatto un vero e proprio best buy, capace di offrire caratteristiche tecniche e prestazioni che la maggior parte degli smartphone concorrenti possono solo invidiare.

Un prodotto che soddisfa dal punto di vista multimediale, fotografico, della batteria e in parte delle prestazioni, che non lo definiscono uno smartphone da gaming (in questo caso un POCO X6 Pro è ancora preferibile) ma un perfetto smartphone per il nomale utilizzo di tutti i giorni.

Ricordiamo infine la confezione che è provvista di cavo di alimentazione e trasferimento file Type-A a Type-C e cover di qualità, manca invece il caricabatterie che potete recuperare da Amazon a pochi euro.

Pro: Grazie alle offerte rapporto qualità prezzo imbattibile;



Confezione completa di accessori;



Display e multimedialità di qualità;



Supporto eSIM; Contro: Prestazioni in media ma non di più, occasionalmente manca di sprint;



Manca una certificazione IP.