Il primo anello smart del colosso sudcoreano, Samsung Galaxy Ring, presentato ufficialmente lo scorso luglio e arrivato in Italia solamente a settembre inoltrato, potrebbe presto ampliare la sua gamma di misure. Un leak, infatti, svela che a gennaio potrebbero arrivare altre due versioni, SM-Q514 e SM-Q515, i cui nomi in codice fanno riferimento proprio alle nuove taglie.

Galaxy Ring sarà disponibile anche nelle misure 14 e 15?

Attualmente Samsung Galaxy Ring è disponibile in nove differenti taglie: 5 (diametro interno 15,7 mm), 6 (16,5 mm), 7 (17,3 mm), 8 (18,2 mm), 9 (18,9 mm), 10 (19,8 mm), 11 (20,5 mm), 12 (21,4 mm) e 13 (22,2 mm). Il mese prossimo dovrebbero essere introdotte anche le taglie 14 (23 mm di diametro interno) e 15 (23,8 mm) per un peso di 3,2 grammi.

La scelta delle misure è già fondamentale nel caso dei gioielli tradizionali, e lo stesso vale per gli anelli smart, soprattutto considerando il costo e la difficoltà di provarli prima dell’acquisto online. Per questo motivo, Samsung consente di ordinare Galaxy Ring con una particolare opzione. Questa prevede la ricezione di un kit di misurazione con anelli campione, grazie al quale è possibile provare le 9 diverse misure del dispositivo e confermare l’ordine con la misura corretta.

L’indiscrezione sulle prossime varianti di Galaxy Ring non precisa se Samsung prevederà anche un nuovo kit di misurazione con anelli campione delle nuove taglie, ma sarebbe piuttosto sorprendente se non lo facesse. Galaxy Ring può essere indossato su qualsiasi dito (anche se Samsung chiarisce che è preferibile utilizzare il dito indice). Tuttavia, se la misura è troppo piccola, risulterebbe scomodo o inutilizzabile; se è troppo grande, sarebbe altrettanto inutilizzabile perché non garantirebbe misurazioni precise e accurate.

In attesa degli smart ring con un design capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi dito (non è fantascienza, Xiaomi ha sviluppato un brevetto in questo senso), poter disporre di anelli intelligenti in più misure è sicuramente un aspetto positivo. Per tutti coloro che vorrebbero acquistare Galaxy Ring, ma hanno dita troppo grandi per le attuali misure, probabilmente sarà sufficiente attendere ancora qualche settimana prima di poter trovare la misura giusta.