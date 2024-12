Il team di sviluppatori di Samsung in queste settimane sta rilasciando un importante aggiornamento per gli smartwatch dell’azienda e che include l’atteso upgrade a Wear OS 5.

Ebbene, questo aggiornamento, oltre a diverse nuove funzionalità, potrebbe portare con sé anche qualche problema per alcune watch face, che potrebbero smettere di funzionare.

I vecchi quadranti potrebbero non funzionare su Wear OS 5

Ricordiamo che il colosso coreano con il lancio della serie Samsung Galaxy Watch4 ha messo da parte la sua piattaforma Tizen OS per passare a Wear OS e ciò ha letteralmente fatto lievitare il quantitativo di watch face disponibili per i suoi smartwatch (facilmente scaricabili attraverso il Google Play Store).

Con Wear OS 5, tuttavia, il team di sviluppatori di Google ha apportato delle modifiche al funzionamento dei quadranti degli smartwatch, rendendo obbligatorio il supporto di Watch Face Format, una soluzione aggiornata che riduce le possibilità dei quadranti nel tentativo di preservare la durata della batteria.

Samsung ha collaborato con Google alla realizzazione di tale nuovo formato, che nel lungo termine dovrebbe essere in grado di garantire un notevole miglioramento dell’esperienza ma, allo stesso tempo, molte delle vecchie watch face non sono più compatibili con Wear OS 5 e con gli smartwatch aggiornati alla nuova piattaforma.

Il colosso coreano ha già confermato che le watch face che non rispettano le nuove norme introdotte da Google (e quindi anche il Watch Face Format) non saranno supportate da Samsung Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra e l’aggiornamento a One UI 6 Watch (basato su Wear OS 5) potrebbe causare il malfunzionamento di numerosi quadranti.

I possessori degli smartwatch delle serie Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch6, pertanto, potrebbero essere costretti a cambiare quadrante.