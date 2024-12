Sono svariati i fan del settore tecnologico sparsi per il mondo in trepidante attesa per il prossimo evento di presentazione targato Samsung, il colosso coreano ha infatti in programma il lancio dei nuovi smartphone di punta della serie Galaxy S25; insieme alle numerose indiscrezioni riguardanti i dispositivi e le loro caratteristiche, questa volta abbiamo qualche informazione in più circa la presunta data di lancio, di presentazione.

Nelle ultime ore grazie ad un leaker in genere ben informato, abbiamo una sorta di anticipazione su quando Samsung ha in mente di far accadere il grande evento.

Non manca molto al primo Samsung Unpacked 2025

Sul palco i protagonisti saranno loro, sempre tre modelli: Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra; ma quando saranno presentati? Secondo il leaker Alvin su X l’attesa data è già scritta su pietra: 22 gennaio 2025 alle ore 10 am PT (orario del Pacifico) ovvero alle ore 19:00 italiane.

Nonostante Samsung non abbia ancora confermato in maniera ufficiale tale indiscrezione, l’autore del Tweet sembra ben informato, anche perché ha aggiunto qualche dettaglio su cosa accompagnerà la presentazione dei Galaxy S25. Oltre a nuovi smartphone infatti, Samsung potrebbe svelare un teaser di Project Moohan ovvero il progetto segreto che mira a sfidare Apple Vision Pro con un visore. Forse non è un caso che Google abbia svelato Android XR proprio pochi giorni fa.

Come ogni anno questo sarà probabilmente solo il primo di una serie di Galaxy Unpacked, è probabile che tale visore verrà poi annunciato in un altro momento dedicato, oppure insieme ad altri lanci come quello di eventuali nuovi wearable come smartwatch e smart ring.

Samsung Galaxy Unpacked 2025 📅 : January 22nd, 2025

🕙 : 10 a.m. PT

📍 : San Jose, California Devices to be announced:

• Galaxy S25

• Galaxy S25+

• Galaxy S25 Ultra

• "Project "Moohan" XR headset teaser pic.twitter.com/EODr2h4A99 — Alvin (@sondesix) December 14, 2024

Insomma, potete iniziare il conto alla rovescia, manca poco più di un mese. Potete ingannare l’attesa leggendovi le ultime notizie e indiscrezioni sui Samsung Galaxy S25.

In copertina Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra