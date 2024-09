Samsung Galaxy Ring arriva finalmente in Italia: il nuovo anello smart è stato presentato ufficialmente lo scorso luglio durante l’evento che ha visto protagonisti anche Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e non solo, ed è pronto per fare il suo debutto nel nostro Paese. Scopriamo insieme prezzi e disponibilità.

Galaxy Ring arriva in Italia: ecco il primo anello smart di Samsung

Samsung Galaxy Ring è il primo modello del produttore in questo segmento e punta a offrire tecnologia e sensori avanzati racchiusi in uno spazio decisamente più piccolo rispetto ad esempio agli smartwatch. Il nuovo anello smart, che abbiamo iniziato a scoprire più da vicino grazie alla presentazione dello scorso luglio, è stato progettato per il monitoraggio della salute 24 ore su 24, magari al fianco di un Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra o di un altro wearable.

“Galaxy Ring incarna la nostra visione di un futuro in cui la tecnologia si fonde perfettamente con la vita quotidiana per promuovere il benessere attraverso un approccio olistico“, ha dichiarato Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia. “II dispositivo permette agli utenti di accedere a un’esperienza personalizzata e completa che va oltre il semplice monitoraggio, fornendo informazioni utili e supporto costante per conoscere meglio sé stessi e supportare più facilmente i propri obiettivi di salute“.

Galaxy Ring offre resistenza all’acqua fino a 10 ATM, una finitura in titanio di grado 5 e una superficie concava, pensata per donargli un tocco di eleganza in più: viene proposto in tre colorazioni denominate Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Le misure messe a disposizione sono nove, con tanto di apposito kit spedito a casa per aiutare nella scelta. La batteria dell’anello è da 18 mAh e promette un’autonomia fino a sette giorni: per la ricarica è presente la custodia, che funziona in modo simile a quelle delle cuffie wireless; quest’ultima è trasparente, supporta la ricarica wireless e offre un delicato bagliore di luce intorno a un pulsante multifunzione.

I dati sul benessere e l’attività fisica vengono raccolti in Samsung Health, e un algoritmo di intelligenza artificiale aiuta a comprendere i ritmi del sonno e a sviluppare abitudini migliori. Tre sensori monitorano lo stato di salute 24 ore su 24, mentre Galaxy AI analizza i dati e li traduce in consigli personalizzati su salute e sonno. Il sensore ottico per i parametri biologici monitora la frequenza cardiaca (con tanto di Avviso frequenza cardiaca in caso di valori insolitamente alti o bassi), il sensore della temperatura cutanea registra regolarmente informazioni sulle variazioni durante il sonno (utile anche in combinazione con l’algoritmo sullo stato di fertilità Natural Cycles), e l’accelerometro monitora i movimenti e l’attività in modo automatico (con Rilevamento automatico allenamenti).

Galaxy Ring e Samsung Health offrono il Punteggio energetico come risultato di un’analisi completa dei ritmi del sonno, dell’attività e della frequenza cardiaca per aiutare a conoscere lo stato di salute generale. Durante la notte vengono offerti il Punteggio sonno e il Rilevamento del russare, con monitoraggio del movimento, latenza, frequenza cardiaca e respiratoria, per un quadro completo e dettagliato della qualità del riposo.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Ring chip Nordic MCU

8 MB di memoria

connettività Bluetooth 5.4

sensori: accelerometro, PPGO, 2 PD + 2 LED (G) + 2 VCSEL (R, IR), temperatura cutanea

certificazione IP68, resistenza fino a 10 ATM

batteria da 18 a 23,5 mAh (in base alla taglia), con custodia di ricarica da 361 mAh

dimensioni e peso: anello: 7 x 2,6 mm, da 2,3 a 3 g (taglia 5-13) custodia: 48,9 x 48,9 x 24,51 mm, 61,3 g



Con Galaxy Ring al dito si possono eseguire gesti per controllare lo smartphone Galaxy associato: bastano ad esempio due tocchi tra il pollice e il dito in cui viene indossato l’anello per scattare una foto o disattivare un avviso o una sveglia. Con la funzione Trova il mio anello di Samsung Find è possibile visualizzare in quale posizione risultava associato il dispositivo l’ultima volta, in modo da aiutare nel ritrovamento. Proprio oggi è stato distribuito il primo aggiornamento software a partire dagli Stati Uniti: si tratta della versione Q50XWWU2AXH1, che richiede un download di meno di 1 MB e che porta miglioramenti nella stabilità della connessione via Bluetooth e di Samsung Health.

Per utilizzare Galaxy Ring serve registrare un account Samsung sullo smartphone. Le informazioni sanitarie vengono trasferite e archiviate in modo sicuro nel Samsung Cloud associato all’account, in modo che sia possibile accedervi e gestirle in qualunque momento.

Prezzo e uscita di Samsung Galaxy Ring in Italia

Samsung Galaxy Ring è disponibile all’acquisto in Italia su Samsung Shop Online, Samsung Shop App e presso il Samsung Experience Store di Arese e altri rivenditori selezionati a partire da oggi, 25 settembre 2024, allo stesso prezzo di altri mercati europei (in Germania è stato proposto da qualche settimana): per portarsi a casa l’anello sono necessari 449 euro.

Come anticipato, il produttore mette a disposizione nove taglie tra cui scegliere (dalla 5 alla 13): per aiutare nella scelta viene messo a disposizione un apposito kit, che viene spedito a casa; questo permette di fare delle prove (Samsung consiglia di tenere al dito i campioni per più di 24 ore), stabilire la misura più adatta e solo successivamente confermarla. Le colorazioni sono le tre già citate più su, ossia Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.