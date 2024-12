WINDTRE ha lanciato una nuova campagna per i propri clienti (di rete fissa o mobile) iscritti a WINDAY, il programma di fedeltà che propone ogni giorno regali o iniziative di vario genere.

Per celebrare il periodo natalizio, l’operatore arancione propone il Concorso di Natale WINDAY che, dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mette in palio più di 100 premi al giorno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come partecipare al concorso.

WINDTRE lancia il Concorso di Natale WINDAY

Come anticipato in apertura, WINDTRE ha lanciato un nuovo concorso a premi per il periodo natalizio, veicolato attraverso il programma di fedeltà riservato ai propri clienti di rete fissa e mobile.

Il Concorso di Natale WINDAY, attivo dal 16 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, mette in palio 100 premi ogni giorno: tra questi rientrano la smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 55 pollici, lo smartphone Motorola Edge 50 Neo, buoni regalo Amazon e molto altro.

Nelle giornate del 25 dicembre 2024 e del 6 gennaio 2025, ovvero i giorni di Natale e dell’Epifania, l’operatore esagera mettendo in palio due Fiat 500 elettriche.

Come partecipare al nuovo concorso

Partecipare al nuovo Concorso di Natale WINDAY è molto semplice: è innanzitutto avere l’app di WINDTRE (scaricabile tramite Google Play Store sugli smartphone Android o tramite App Store sugli iPhone) ed essere iscritti a WINDAY.

A questo punto, dalla sezione dedicata, potrete partecipare ogni giorno (dal 16/12/2024 al 06/01/2025) per provare a vincere uno dei premi in palio (verrete informati subito dell’eventuale vincita o del “nulla di fatto”). La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

Pagine del Concorso di Natale WINDAY sul portale di WINDTRE