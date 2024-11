A stretto giro di posta rispetto ai Galaxy Watch5 e rispetto ai Galaxy Watch6, è arrivato il momento della One UI 6 Watch basata su Wear OS 5 anche per Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Sembra infatti che Samsung abbia iniziato a rilasciare il corposo aggiornamento, per i due smartwatch della generazione 2021, a partire da quegli utenti che facevano parte del programma beta

I Samsung Galaxy Watch4 iniziano a ricevere la One UI 6 Watch

Già da tempo è nota la lista di smartwatch che Samsung avrebbe aggiornato alla One UI 6 Watch, basata su Wear OS 5, versione software che ha debuttato con i più recenti Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Nell’ultima settimana, il colosso sudcoreano ha accelerato i tempi, iniziando a rilasciare l’aggiornamento per i modelli 2023 e 2022 prima e per i modelli 2021, ovvero Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, ora.

Le novità principali della One UI 6 Watch: Funzionalità introdotte con Wear OS 5

Pannello rapido e scheda delle notifiche riprogettati

Nuovo font

Always-on Display su qualsiasi quadrante

Novità per Samsung Health

Nuove gesture

Per i due smartwatch del 2021, la One UI 6 Watch è stata finora disponibile soltanto per coloro che hanno partecipato al programma beta, recentemente chiuso da Samsung (come possiamo evincere da alcune segnalazioni, ad esempio su Reddit).

Stando a un post pubblicato sulla portale ufficiale della community di Samsung, la versione stabile dell’aggiornamento alla One UI 6 Watch con Wear OS 5 arriva sui Galaxy Watch4 tramite la build XXU1IXK1 (che implementa le patch di sicurezza aggiornate a ottobre 2024).

Secondo quanto riportato dal portale SammyGuru, gli utenti che hanno partecipato al programma beta hanno già iniziato a ricevere l’aggiornamento che nei prossimi giorni o, al massimo, nelle prossime settimane, dovrebbe raggiungere tutti gli altri utenti del canale stabile.

Come aggiornare gli smartwatch del colosso sudcoreano

Come anticipato, l’aggiornamento alla One UI 6 Watch basata su Wear OS 5 è in fase di rilascio graduale, sui Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, a partire da quegli utenti che hanno partecipato al programma beta.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento ed eventualmente scaricarlo e installarlo sul vostro smartwatch, basterà aprire la companion app Galaxy Wearable (che si è recentemente aggiornata) installata sul vostro smartphone Android e seguire il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa“. La stessa procedura può essere effettuata direttamente dallo smartwatch, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa” (è tuttavia necessario che lo smartwatch sia connesso allo smartphone a cui è associato).