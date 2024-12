A fine ottobre sono state rilasciate nuove estensioni per Gemini, tra cui quelle per Google Telefono e Google Messaggi. Descrivendo le caratteristiche di queste estensioni abbiamo precisato come non fossero disponibili nella schermata di blocco (e funzionassero solamente con prompt in lingua inglese). Le cose stanno cambiando perché con un aggiornamento lato server della versione 15.48 beta dell’app Google ci sono interessanti novità in questa direzione.

La nuova impostazione “Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare”

Gemini si sta integrando sempre di più negli smartphone anche come assistente telefonico, tanto che ora può effettuare chiamate o inviare messaggi anche senza sbloccare il dispositivo. Accedendo alle Impostazioni Gemini -> Gemini nella schermata di blocco, Google sta iniziando a distribuire una nuova impostazione denominata “Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare”.

All’interno di questa pagina che ha come intestazione “Chiamate e messaggi in uscita” viene spiegato che per rendere operativa questa funzione è necessario attivare le app di chiamata e messaggistica in Gemini. Questa nuova impostazione funziona anche senza le estensioni per Google Telefono e Google Messaggi ricorrendo a Gemini come assistente.

Abilitando la nuova impostazione, la telefonata viene avviata immediatamente senza necessità di sbloccare il dispositivo, sfruttando Gemini come assistente per processare la richiesta in modo sicuro e rapido. Questo sistema mantiene una protezione dei dati sensibili, come contatti e messaggi, che non saranno visibili né accessibili senza il consenso dell’utente.

A proposito di Gemini ed estensioni, ricordiamo che al momento sono disponibili quelle per Google Flights, Home (in anteprima pubblica), Hotels, Maps, Workspace, OpenStax, Utilities, YouTube, YouTube Music, Telefono e Messaggi. Oltre alle estensioni di Google, a breve arriveranno anche quelle di terze parti come quella di WhatsApp e quella di Spotify.

Per attivarle e disattivarle è sufficiente accedere alle impostazioni dell’app Gemini e alla sezione Estensioni dove compare l’elenco di tutte quelle disponibili per quell’utente e quel singolo dispositivo.