Google ha iniziato a rilasciare le nuove estensioni di Gemini per le app WhatsApp, Google Home, Telefono e Messaggi. Ecco cosa sarà possibile fare sfruttando l’intelligenza artificiale dell’azienda di Mountain View.

WhatsApp

WhatsApp consentirà di effettuare chiamate e inviare messaggi, incluso l’aiuto nella composizione e nella modifica, in un modo naturale e colloquiale. Ecco alcuni casi di utilizzo.

Effettuare una chiamata

Ho bisogno di parlare con [nome del contatto]. Puoi chiamarli su WhatsApp?

Chiama il numero [cellulare, casa, lavoro] di [nome contatto] con WhatsApp.

@WhatsApp chiama [nome completo del contatto].

Puoi chiamare [numero di telefono] su WhatsApp?

Invia un messaggio

Invia un messaggio WhatsApp a [nome del contatto].

Invia un messaggio a [nome contatto] [messaggio] su WhatsApp.

Chiedi a [nome contatto] [domanda] su WhatsApp.

L’estensione non è disponibile nella schermata di blocco e attualmente funziona solo con richieste (prompt) in inglese.

Google Messaggi

Con l’estensione Messaggi, Google Gemini può usare l’app di messaggistica predefinita dello smartphone per inviare messaggi e aiutare l’utente a comporli e modificarli. Con l’estensione Telefono, Gemini può utilizzare l’app per chiamare direttamente contatti, aziende e numeri di telefono. Ecco alcuni casi d’uso.

Invia un messaggio

Invia un messaggio a [nome contatto].

Invia un messaggio di testo a [nome contatto] [messaggio].

Chiedi a [nome del contatto] [domanda].

Chiama in base alla conversazione

Indicami dei buoni ristoranti tailandesi nelle vicinanze. Dopo la risposta di Gemini: riassumi le recensioni della seconda. Dopo la risposta di Gemini: OK, chiama questo ristorante.

Aiutami a negoziare l’acquisto di una nuova auto al telefono prima di andare dal concessionario. Dopo la risposta di Gemini: chiama [concessionaria auto] a [città].



Chiama contatti e numeri di telefono

Ho bisogno di parlare con [nome del contatto]. Puoi chiamarli?

Chiama il numero [cellulare, casa, lavoro] di [nome contatto]

Chiama [nome completo del contatto]

Puoi chiamare [numero di telefono]?

Chiama un’azienda o un’organizzazione

Chiama il ristorante [cucina] più vicino

Chiama [azienda con più sedi] Dopo la risposta di Gemini: Quello in [nome della strada]



Chiama [nome dell’azienda o dell’organizzazione]

Chiama il mio rappresentante distrettuale

Puoi chiamare l’ospedale più vicino?

Anche per queste app l’estensione Gemini non è disponibile nella schermata di blocco e attualmente funziona solo con i prompt in inglese.

Google Home (anteprima pubblica)

Chi fa parte dell’anteprima pubblica di Google Home può sfruttare l’estensione Gemini per controllare la smart home. Ecco i casi d’uso.

Luci

Accendi/spegni [nome luce].

Accendi/spegni tutte le luci.

Accendi/spegni le luci della mia [nome stanza].

Abbassa la luminosità di [nome della luce].

Abbassa le luci di [nome stanza].

Illumina [nome della luce].

Imposta [nome luce] al 50%.

Rendi [nome della luce] verde.

Interruttori o prese

Accendi/spegni [nome presa].

Attiva/disattiva [nome interruttore].

Termostati

Attiva o disattiva Attiva la modalità riscaldamento/raffreddamento. Attiva la modalità caldo-freddo. Spegnere il termostato.

Impostare o regolare la temperatura Impostare il calore a [temperatura]. Impostare caldo-freddo su [temperatura]. Impostare l’aria condizionata su [temperatura]. Impostare il termostato [nome stanza] su [temperatura]. Rendila più calda/fredda. Aumentare/abbassare la temperatura. Aumentare/abbassare la temperatura di due gradi.

Cambia la modalità di riscaldamento o raffreddamento Accendere il riscaldamento/raffreddamento. Impostare il termostato su raffreddamento/riscaldamento. Impostare il termostato sulla modalità caldo-freddo.



Ventilatori, radiatori e unità A/C

Accendi/spegni [ventola, radiatore, A/C, nome dispositivo].

Aumentare la temperatura del riscaldamento.

Aumenta/diminuisce la velocità della ventola.

Controllo delle coperture delle finestre

Apri/chiudi [nome tenda].

Apri/chiudi [nome della tenda].

Apri/chiudi [nome persiane].

Controllare i dispositivi multimediali

Accendi/spegni [nome TV].

Alza/abbassa il volume su [nome TV, nome speaker].

Controllare altri dispositivi smart home

Altri dispositivi, come l’aspirapolvere, la lavatrice, la macchina per il caffè e altro ancora

Avvia [nome dispositivo].

Arresta [nome dispositivo].

Passare l’aspirapolvere nella [stanza].

Attiva/disattiva [nome dispositivo].

L’estensione Google Home non può eseguire alcune azioni sui dispositivi di sicurezza, come cancelli, telecamere, serrature, porte e porte da garage. Per le azioni non supportate, l’app Google Gemini fornisce un collegamento all’app Google Home dove è possibile controllare quei dispositivi. Queste novità sono attualmente in fase di distribuzione e a breve raggiungeranno tutti i dispositivi idonei.