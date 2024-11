Nelle ultime settimane Google ha annunciato che alcune estensioni di Gemini stanno iniziando a essere distribuite. Dopo WhatsApp, la seconda estensione di Google Gemini di terze parti è Spotify.

Il frutto di questa sinergia è la funzionalità play & search simile a quella di YouTube Music, tramite la quale è possibile chiedere all’app Gemini di riprodurre, cercare o sfogliare la musica su Spotify.

Google Gemini trova e riproduce la musica su Spotify

Ecco alcuni esempi di cosa è possibile fare tramite l’estensione Gemini per Spotify:

Riprodurre musica

Ascoltare [nome album] su Spotify

Ascoltare [nome del brano] di [nome dell’artista] su Spotify

Riprodurre la mia playlist Spotify chiamata [nome playlist]

Riprodurre musica per [attività] su Spotify

Cercare musica

Cercare le canzoni di [nome artista]

Cercare la canzone che fa [testo]

Trovare una playlist Spotify con musica [genere, umore, attività]

Tuttavia l’estensione Spotify di Gemini non permette di creare una playlist o di avviare una radio Spotify, inoltre la piattaforma di streaming riproduce il brano richiesto solo se si possiede un abbonamento Spotify Premium.

Vale la pena notare che di fatto l’estensione Spotify non è disponibile in Gemini in Google Messaggi, nell’app Web Gemini o nell’app Gemini su iPhone.

L’estensione Spotify per ora funziona solo su Android quando Gemini è impostato in lingua inglese, inoltre è necessario collegare l’account Spotify all’account Google.