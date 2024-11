OPPO annuncia l’arrivo di un aggiornamento software per il suo nuovo flagship, lanciato in Italia e a livello globale proprio in questi giorni: stiamo ovviamente parlando di OPPO Find X8 Pro, smartphone premium che ha esordito la scorsa settimana in offerta lancio. Vediamo quali sono le novità.

Novità aggiornamento OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Pro è stato presentato in Cina alla fine di ottobre, ma a distanza di poche settimane è stato proposto anche in versione globale, in compagnia di OPPO Pad 3 Pro (ma, almeno per ora, non del fratello OPPO Find X8).

Tra i punti di forza del nuovo smartphone ci sono il comparto fotografico e le funzionalità di intelligenza artificiale, ma c’è sempre spazio per miglioramenti: proprio per questo il produttore ha lanciato un aggiornamento per la sua ColorOS 15 basata su Android 15 che va a perfezionare proprio questi aspetti. Il nuovo update è stato progettato per migliorare ulteriormente l’esperienza utente con funzionalità dedicate a fotografia, comunicazione e sicurezza, con passi avanti nell’ottimizzazione delle prestazioni generali.

Lato fotocamera, l’esperienza di acquisizione snapshot e la chiarezza dei dettagli del volto sono state ottimizzate, così da restituire scatti più nitidi e precisi. In più è stata introdotta la modalità Scatto Macro, che permette di catturare i dettagli più ravvicinati con maggiore facilità; la funzione è attivabile tramite la modalità Foto all’interno della Fotocamera, selezionando l’icona a forma di petali nella parte superiore dello schermo; è stata inoltre aggiunta la lunghezza focale di 600 mm, accessibile tramite l’opzione zoom 6x, pensata per catturare soggetti distanti con la massima precisione.

Come anticipato, le novità riguardano anche le funzionalità di intelligenza artificiale: l’update porta con sé la nuova app di Traduzione vocale, attivabile dalla barra laterale intelligente e progettata per migliorare la comunicazione in diverse lingue; non solo supporta la traduzione in tempo reale, ma anche quella di testi e la traduzione multilingue. Inoltre l’app Google Messaggi integra ora la funzione Scrittura Magica, che abbiamo iniziato a conoscere a partire dai Google Pixel e che offre suggerimenti per risposte in base al contesto.

Le novità annunciate da OPPO per il suo Find X8 Pro non sono finite qui: la casa cinese ha migliorato le funzionalità di comunicazione, e ora è possibile condividere facilmente foto animate con i dispositivi iOS nelle vicinanze; infine, con questo aggiornamento sono state integrate le patch di sicurezza di novembre 2024, e sono state introdotte ottimizzazioni pensate per migliorare la stabilità generale e le prestazioni dello smartphone.

Vi ricordiamo che OPPO Find X8 Pro è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 1199,99 euro con garanzia aggiuntiva di 12 mesi (e OPPO Watch X in regalo con l’acquisto su OPPO Store).

Come aggiornare OPPO Find X8 Pro

Se già avete OPPO Find X8 Pro tra le vostre mani, sappiate che l’aggiornamento è in distribuzione: per cercarlo via OTA e installarlo non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo l’intuibile percorso “Impostazioni > Aggiornamento software“.