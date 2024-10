In compagnia degli smartphone flagship della gamma Find X8, OPPO ha svelato ufficialmente in Cina un nuovo tablet Android di fascia premium chiamato OPPO Pad 3 Pro.

La carta d’identità recita: ampio display definito e fluido con supporto alla penna, SoC Snapdragon di fascia alta affiancato da memorie veloci, comparto connettività completo con persino l’uscita video, spessore e peso contenuti nonostante una batteria da quasi 10.000 mAh; le carte in regola per fare bene sembrano esserci tutte. Scopriamo tutti i dettagli.

OPPO Pad 3 Pro è ufficiale

OPPO ha deciso di puntare alla fascia premium anche sul mercato dei tablet, svelando il nuovo OPPO Pad 3 Pro, un dispositivo che raccoglie l’eredità del predecessore OPPO Pad 2, alzando però l’asticella su tutta la linea, puntando ad essere il dispositivo ideale per la fruizione di contenuti multimediali, il gaming e lo studio.

Il design rimane praticamente invariato rispetto al modello precedente ed è caratterizzato da una scocca unibody in alluminio, interrotta posteriormente dal logo del produttore e da un oblò circolare, leggermente sporgente, che ospita la singola fotocamera posteriore da 13 megapixel con autofocus e flash LED. La fotocamera anteriore è invece da 8 megapixel, sufficiente per le videochiamate e per registrare video in Full HD.

Questa è collocata al di fuori del display, un IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.1K, refresh rate a 144 Hz, luminosità massima a 900 nit e supporto al Dolby Vision, circondato da cornici non proprio sottili ma simmetriche. L’audio stereo fuoriesce da un sistema a 8 altoparlanti e, grazie a un’ampia camera di risonanza, risulterà di ottima qualità.

Cuore pulsante di OPPO Pad 3 Pro è lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition di Qualcomm, versione spinta del SoC che ha fatto le fortune dei principali dispositivi Android nel corso del 2024, affiancato da un massimo di 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da un massimo di 1 TB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione. Risulta completissimo anche il comparto connettività, con supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, oltre alla presenza di una porta USB-C con uscita video.

In un corpo spesso appena 6,5 mm (come il predecessore), e in un peso di 586 grammi (una trentina in più del predecessore), troviamo una batteria da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W.

Per quanto riguarda il sistema operativo, OPPO ha deciso di affidarsi alla rodata ColorOS 14.1 for Pad basata su Android 14, in modo da offrire agli utenti tutta una serie di potenzialità specifiche per i tablet, soprattutto in ambito produttività. A tal proposito, OPPO Pad 3 Pro è stato dotato di una tastiera wireless intelligente ed è compatibile con il pennino OPPO Pencil 2 Pro.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Pad 3 Pro.

Dimensioni: 268,7 x 195.1 x 6,5 mm

x x Peso: 586 grammi

Display: IPS LCD da 12,1″ con risoluzione 2.1K e refresh rate a 144 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 750

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: da 8 GB a 16 GB (LPDDR5X)

a (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: da 256 GB a 1 TB (UFS 4.0)

a (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: singola da 13 MP con autofocus e flash LED

da con autofocus e flash LED Fotocamera anteriore: 8 MP (1080p)

(1080p) Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , USB-C 3.2

, , Lettore delle impronte digitali: non presente

Batteria: 9510 mAh , ricarica cablata a 67 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: ColorOS 14.1 basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Pad 3 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi (Cina) del nuovo OPPO Pad 3 Pro

OPPO Pad 3 Pro è già disponibile al preordine in Cina, con le vendite che inizieranno ufficialmente il prossimo 30 ottobre. Il tablet arriva nelle due colorazioni Night Blue e Sunrise Gold e in quattro differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi sul mercato cinese:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 3299 yuan (pari a circa 428 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 428 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3599 yuan (circa 467 euro)

al prezzo di (circa 467 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 519 euro)

al prezzo di (circa 519 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 4499 yuan (circa 584 euro)

A differenza dei due smartphone, che presto verranno presentati sul mercato global, non abbiamo informazioni circa un eventuale lancio al di fuori del mercato cinese per questo tablet. Restate sintonizzati, vi informeremo nel caso in cui arriveranno novità al riguardo!