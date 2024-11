Tramite un comunicato diffuso tramite la propria newsroom, Motorola ha annunciato (e lanciato) un programma beta aperto per consentire agli utenti di testare in anteprima le potenzialità di Moto AI.

La suite contiene le prime funzionalità di intelligenza artificiale della Casa Alata e mira a “semplificare la vita delle persone“. Andiamo a scoprire tutte le funzionalità già presenti nel programma beta, programma a cui possono aderire anche gli utenti italiani in possesso di uno smrtphone compatibile.

Moto AI: l’intelligenza della Casa Alata arriva in beta

Come anticipato in apertura, Motorola ha annunciato e lanciato (dal 26 novembre 2024) il programma beta Moto AI che fornisce, a chi aderisce al programma, l’accesso in anteprima alle funzionalità di intelligenza artificiale, prima che esse vengano effettivamente distribuite a tutti gli utenti.

Questa sorta di “dimostrazione” in anteprima, vuole portare tra le mani degli utenti tutta una serie di funzionalità intelligenti già anticipate durante il lancio dell’ultima generazione di smartphone flagship della casa, pieghevoli e non.

L’Intelligenza Artificiale ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone. Per anni, Motorola ha utilizzato questa tecnologia per pensare al posto dei consumatori, ad esempio migliorando la qualità delle immagini o ottimizzando le prestazioni di batteria e display. Tuttavia, l’esperienza utente degli smartphone moderni è pronta per un cambiamento radicale e l’IA generativa sta aprendo la strada, creando interazioni più ricche e personalizzate. Comprendendo che gli utenti di smartphone desiderano richiamare dettagli in modo più rapido e semplice, Motorola sta affrontando direttamente questo punto dolente con moto ai. Semplifica l’interazione quotidiana con lo smartphone ponendo gli utenti al centro, poiché moto ai è completamente integrato in tutta l’esperienza del dispositivo

Ecco tutte le funzionalità di IA parte del programma beta

La suite Moto AI è accessibile tramite un doppio tap sulla parte posteriore del dispositivo e, al momento del lancio, si compone fondamentalmente di tre funzionalità: Aggiornami (Catch me up), Attenzione (Pay attention) e Ricordati (Remember this).

Queste compariranno in “sovrimpressione” sulla schermata come lista e prevedono la disponibilità di una connessione a internet stabile per potere essere utilizzate. Di seguito, andiamo brevemente a spiegarne il funzionamento.

Attenzione fa sì che gli utenti possano recuperare un’eventuale distrazione durante una riunione o una conversazione: basterà effettuare un tap sul pulsante “Registra” e l’intelligenza artificiale farà il resto, registrando la conversazione, trascrivendo il contenuto e fornendo un riassunto dei punti chiave.

Ricordati funge da segretario IA, salvando in memoria alcuni momenti che gli utenti desiderano rivedere in seguito, aggiungendo a foto e screenshot un contesto, approfondimenti, e fatti significativi pertinenti.

Al netto di queste tre funzionalità, Motorola ha aggiunto una barra di ricerca (tramite testo o vocale) che consente agli utenti di cercare su Internet o sul telefono (app, contatti, impostazioni) qualsiasi cosa, sfruttando il linguaggio naturale.

Come punto di riferimento per tutto ciò che l’utente ha salvato con le funzionalità Attenzione e Ricordati, Motorola ha aggiunto un’app chiamata Diario. In questo spazio, l’utente può consultare quanto salvato e arricchirlo con note, riflessioni o altri contenuti.

Le registrazioni e i riepiloghi di “Attenzione” sono accessibili nel Diario, ma non sono al momento compatibili con la funzionalità di Moto AI che consente di recuperare successivamente i contenuti salvati. Tutte le altre informazioni salvate mediante la funzionalità “Ricordati” possono essere recuperate rapidamente chiedendo a Moto AI.

Smartphone compatibili e come aderire al programma Beta “Moto AI”

Per aderire al programma beta Moto AI, già disponibile anche in Italia (anche se solo nelle lingue inglese, spagnolo e portoghese), e provare con mano tutte le funzionalità di intelligenza artificiale appena descritto, è necessario essere in possesso di uno dei tre smartphone al momento compatibili:

Qualora rispettiate questo requisito fondamentale, vi basterà raggiungere la pagina dedicata (tramite questo link), compilare un semplice form (nome e cognome, indirizzo e-mail), accettare la privacy policy ed infine effettuare un tap su “Prova Moto AI” per aderire al programma beta.

Infine, per maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa (in lingua inglese) diffuso da Motorola e al portale dedicato (in lingua italiana) al programma beta Moto AI.