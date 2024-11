Realme è diventata la quinta azienda in Italia per valore nel mercato degli smartphone. I nuovi modelli hanno contribuito al raggiungimento dell’importante traguardo portando l’azienda cinese a conquistare una quota di mercato del 5% nel Bel Paese, con una crescita del 10% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al medesimo dell’anno precedente, secondo il rapporto di canalys.

Gli smartphone Realme sono un successo in Italia

Nel terzo trimestre del 2024 realme ha lanciato quattro nuovi smartphone progettati per offrire esperienze tecnologiche avanzate e pensati soprattutto per il pubblico più giovane.

Jason Guo, capo di realme Europa, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. Ecco le sue parole:

“Abbiamo recentemente celebrato il nostro ingresso nella Top 5 dei marchi di smartphone in Italia. Questo risultato testimonia il crescente interesse verso il nostro brand e i nostri prodotti. Continuiamo a rafforzare la nostra presenza nel Paese, posizionandoci tra i marchi con la crescita più rapida”.

A breve la società presenterà il nuovo realme GT 7 Pro, uno smartphone che punta a distinguersi nella fascia alta del mercato.

Realme GT 7 Pro è già stato ufficializzato in Cina, ma deve ancora approdare nei mercati internazionali e in Italia.

Tuttavia il nuovo smartphone Android non dovrebbe tardare ad arrivare nel nostro Paese, poiché in questi giorni l’azienda ha lasciato intendere che dovrebbe approdare in Italia entro il mese di novembre.

Con l’occasione Realme ha rilasciato anche alcune anticipazioni sulle funzionalità fotografiche di Realme GT 7 Pro.