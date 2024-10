Tramite il proprio product manager Kangda Leo, Realme ha confermato che la nuova versione dell’interfaccia utente basata su Android 15, ovvero la Realme UI 6.0, sta per entrare nella sua fase di beta test interno prima del rilascio effettivo.

Il brand cinese ha anche diffuso una roadmap che mostra quali smartphone verranno aggiornati a partire da novembre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluse le prime novità emerse.

La Realme UI 6.0 sta arrivando

A un mesetto di distanza dalla casa madre OPPO, che ha ufficializzato la data di lancio della nuova ColorOS 15 basata su Android 15, arriva l’annuncio (sul social network cinese Weibo) da parte di Realme che ufficializza la roadmap per il rilascio della Realme UI 6.0.

Il product manager Kangda Leo, ha fatto sapere che gli ingegneri di Realme stanno lavorando intensamente per sviluppare e testare la nuova versione dell’interfaccia personalizzata sui modelli già esistenti e che il 21 ottobre verrà lanciato (almeno in Cina) il programma Closed Beta che anticiperà il rilascio.

La roadmap ufficiale del rilascio

C’è spazio anche per il rilascio di una roadmap destinata al mercato cinese. Sebbene da queste parti il rilascio potrebbe slittare di qualche settimana/mese, è comunque interessante scoprire quali smartphone si aggiorneranno, a partire già dal mese di novembre.

Emergono le prime novità della Realme UI 6.0

Sebbene Realme non abbia messo in campo un vero e proprio annuncio per la Realme UI 6.0, è lecito attendersi che, come da tradizione, l’interfaccia sarà qualcosa con una chiara derivazione dalla ColorOS 15.

Sebbene il product manager di Realme assicuri sul fatto che la nuova versione dell’interfaccia “offrirà un’esperienza utente migliore, più fluida e stabile“, le uniche novità “ufficiali” sono il rinnovato set di icone di sistema, ora più “piene” rispetto alla versione precedente (come potete vedere dalla seguente immagine), nuove funzionalità per miglirare il multitasking e sicuramente tanto altro.

Il primo smartphone che potrà godere della Realme UI 6.0 sarà il Realme GT7 Pro, il prossimo flagship dell’azienda che dovrebbe debuttare entro fine mese con specifiche tecniche di prim’ordine.