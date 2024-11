Torniamo a occuparci di Google Maps, una delle più popolari e apprezzate app per mappe e navigazione su mobile (sia per Android che per iOS) e non, nonché uno dei servizi a cui Google tiene di più.

Qualche settimana fa, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose funzionalità per Maps e di una di queste, in rollout per un numero sempre maggiore di utenti, ci viene spiegato il funzionamento direttamente da Big G. Nel frattempo, continua a diffondersi anche il nuovo accento verde acqua che va a sostituire il blu “predefinito” degli elementi dell’app.

Google Maps abbandona il blu per sposare il verde acqua

All’inizio del mese di ottobre, erano emerse le prime segnalazioni circa l’ennesimo cambiamento all’interfaccia grafica di Google Maps che giunge a circa un anno dalla modifica della palette colori delle mappe: si tratta di un piccolo aggiornamento allo schema colori dell’interfaccia utente; viene abbandonato lo storico blu (e le sue sfumature) in favore di un verde acqua (e delle sue sfumature).

Non è chiaro perché Google abbia scelto un colore che non è allineato con i colori classici della sua palette, ovvero blu, rosso, giallo e verde (i colori del logo). A ogni modo, questo cambiamento, che risulta evidente sia con tema chiaro che con tema scuro, è attualmente in fase di rollout graduale (lato server) per tutti.

Per maggiori dettagli su quali siano le differenze rispetto al passato, potete osservare le immagini della galleria sottostante o rifarvi al nostro articolo dedicato pubblicato in precedenza.

Tema chiaro

Tema scuro

La funzionalità “Esplora lungo il percorso” è in rollout

Alla fine del mese di ottobre, Google ha annunciato tantissime nuove funzionalità, soprattutto di intelligenza artificiale, per i propri servizi dedicati a mappe e navigazione, ovvero Google Maps, Google Earth e Waze.

Tra le novità annunciate per Google Maps, oltre all’implementazione di Gemini, vi era un gruppetto di funzionalità pensate per “eliminare lo stress” alla guida. Proprio una di queste funzionalità, chiamata “Esplora lungo il percorso“, è protagonista di un blogpost dedicato, pubblicato sul blog ufficiale The Keyword.

Appassionati di viaggi su strada, questa è la novità che fa per voi: “Esplora lungo il percorso” è una nuova funzione di Google Maps che vi suggerisce fermate interessanti lungo il vostro tragitto, aiutandovi a risparmiare tempo nella pianificazione dei vostri viaggi in auto. Quindi, se state controllando il percorso da punto A a punto B (e forse anche C, D ed E) e volete trovare un buon posto per pranzo o una vista panoramica dove poter sgranchire le gambe, provate questo strumento. Troverà per voi gemme nascoste e luoghi preferiti dai locali senza che dobbiate andare a cercarli da soli.

Come sfruttare la funzionalità

Per sfruttare questa nuova funzionalità di Google Maps, basterà accedere all’app, inserire una destinazione nella barra di ricerca e selezionarla. Effettuando un tap su “Indicazioni“, verrà mostrata la schermata di riepilogo del percorso e, solo a questo punto, la funzionalità si manifesterà. Accanto al pulsante “Avvia”, vi sarà il nuovo pulsante “Aggiungi fermate”.

Effettuando un tap su di esso, sulla mappa verranno mostrati i ristoranti più votati e i luoghi di interesse presenti lungo il percorso; l’utente può effettuare un tap sui vari pin per ricevere maggiori informazioni e/o aggiungere il punto di interesse al percorso. In basso, inoltre, è prevista una sezione che organizza tutti i punti di interesse per tipologia per rendere più facile la scelta del luogo giusto da aggiungere come fermata durante il viaggio.

La funzionalità “Esplora lungo il percorso” è attualmente in fase di rollout graduale (probabilmente lato server), sia per gli utenti Android che per gli utenti iPhone, e raggiungerà tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Maps

In ogni caso, per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questa piccola modifica all’interfaccia utente che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).