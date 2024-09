Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni e dei numerosi servizi messi a disposizione degli utenti, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati e apportando più o meno grandi modifiche grafiche, in modo da garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione e accattivante.

E ovviamente questo lavoro incessante riguarda anche Google Maps, uno dei servizi più popolari del colosso di Mountain View, divenuto uno strumento quasi indispensabile per tanti utenti sia quando sono in viaggio che negli spostamenti quotidiani.

Google Maps introduce una comoda nuova funzione

Nelle scorse settimane il colosso di Mountain View ha reso noto di avere in programma l’introduzione di un nuovo pulsante di segnalazione per Google Maps e Android Auto e, a quanto pare, tale elemento è stato implementato nella popolare app di navigazione sui dispositivi basati su Android.

Grazie a questo nuovo pulsante, gli utenti avranno la possibilità di segnalare in modo più rapido alcuni imprevisti durante i loro spostamenti (come gli ingorghi, gli incidenti, i cantieri per lavori, le corsie chiuse, i guasti, ecc.), così da essere di aiuto per la community di Google Maps e, allo stesso tempo, aiutare il servizio a fornire le indicazioni migliori per raggiungere la destinazione desiderata.

Questi imprevisti vengono visualizzati sulla mappa, così come viene mostrato se più utenti hanno già segnalato un evento.

La medesima funzionalità è attesa su Android Auto ma al momento non è stata ancora implementata.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Maps man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

