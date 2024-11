All’inizio di quest’anno il servizio Google Pay ha lanciato la funzionalità acquista ora, paga dopo (BNPL) negli Stati Uniti per rendere meno scoraggianti gli acquisti più consistenti offrendo la possibilità di pagarli a rate.

Al momento del lancio la funzionalità supportava negozi selezionati, ma Google l’ha presto estesa a più negozi online e app Android in collaborazione con due istituti di credito.

Ora il colosso di Mountain View sta aggiungendo un altro istituto di credito come partner di pagamento per offrire agli utenti ancora più scelta in vista delle festività natalizie.

Google Pay permette di pagare a rate anche con Afterpay

Finora l’app Google Pay ha offerto la possibilità di pagare a rate tramite i partner Affirm e Zip, ma ora Google sta aggiungendo Afterpay come opzione per gli acquirenti statunitensi e prevede di aggiungere a breve anche Klarna.

Google Pay sta inoltre espandendo la sua funzionalità che consente agli utenti di generare un numero di carta virtuale per carte di debito e di credito salvate sull’app.

Gli utenti possono condividere questo numero di carta virtuale con i negozi mentre fanno acquisti online o in-app per mantenere sicuro il numero effettivo della loro carta ed evitare potenziali frodi.

Questa funzionalità attualmente supporta le carte American Express, Capital One e Citi, ma a partire da questo mese Google Pay supporterà anche le carte Discover.

Google Maps e Google Lens si preparano per lo shopping natalizio

Google ha anche introdotto una nuova funzionalità di Google Lens che fornirà utili informazioni sui prodotti quando si fa shopping in negozio.

Infine la società ha annunciato una nuova funzionalità di Google Maps che consente di cercare prodotti e trovare negozi nelle vicinanze che li vendono.