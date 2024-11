Google Maps continua ad essere una delle migliori applicazioni per mappe e navigazione su dispositivi mobile e non, confermandosi un prodotto in continua evoluzione (anche sul fronte dell’interfaccia utente), nonché uno di quelli a cui Google tiene di più.

Nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha spiegato l’utilità di otto tra le funzionalità più recenti aggiunte nell’applicazione in vista delle vacanze di fine anno.

Google Maps: le ultime funzionalità ci aiuteranno durante le vacanze

Come anticipato in apertura, tramite un post sul blog The Keyword, Google ha voluto raccontare in che modo potranno tornarci utili durante le vacanze, per risparmiare tempo e semplificare gli spostamenti, alcune delle ultime funzionalità annunciate per Google Maps, ora in rollout a partire dagli Stati Uniti.

Le feste sono qui ed è tempo di infornare le torte, comprare i regali e gestire un milione di altre faccende. Per aiutarti a superare questo periodo frenetico pieno di Jingle Bells, ecco alcuni modi in cui le nostre ultime funzionalità possono aiutarti a mantenere tutto allegro e luminoso.

I regali si trovano al volo direttamente su Google Maps

Google sta implementando in Google Maps una nuova funzionalità, chiamata Product Search, che consente di ricercare prodotti direttamente dalla barra di ricerca dell’app.

Ad oggi, come risultato, viene mostrato agli utenti un elenco dei negozi in cui i prodotti ricercati potrebbero essere disponibili. La novità, risiede nel fatto che verranno mostrati i prodotti stessi, insieme al prezzo e al negozio in cui potrebbero essere disponibili: selezionando un prodotto dai risultati, l’applicazione fornirà le indicazioni per raggiungere il negozio.

Gemini aiuta a trovare l’ispirazione per pianificare le vacanze

Tra le funzionalità annunciate lo scorso 31 ottobre, quella più “grossa” è l’implementazione di Gemini all’interno di Maps: il chatbot basato sull’intelligenza artificiale aiuterà agli utenti nella ricerca di ispirazione su cosa fare, anche durante le vacanze.

Basterà chiedere consigli su cosa fare in una località e il chatbot si preoccuperà di proporre alcune attività, fornirà suggerimenti utili sui vari luoghi e un riepilogo delle recensioni degli utenti.

Immersive View permette di scoprire tutti i segreti di un percorso

Anche la funzionalità Immersive View ha ricevuto un aggiornamento lo scorso 31 ottobre. Questa può tornare utile, durante le vacanze, nella pianificazione del viaggio, aiutando gli utenti a scoprire se lungo il percorso ci sono curve difficili, dove si trovino i parcheggi e molto altro.

Le segnalazioni del meteo, utili nel periodo invernale

Recentemente, Google Maps ha aggiunto la possibilità di segnalare i pericoli legati alle condizioni meteo lungo il percorso (strade allagate, strade innevate e strade con scarsa visibilità). Quando un utente segnala un pericolo, questo viene poi segnalato anche agli altri utenti: questa aggiunta è qualcosa di molto utile, soprattutto nel periodo invernale.

Sui veicoli elettrici è possibile pianificare un viaggio con annesse soste per la ricarica

Il colosso di Mountain View sottolinea l’importanza di una funzionalità, già annunciata lo scorso aprile, che può rivelarsi molto utile quando si pianifica un viaggio con un veicolo elettrico.

Gli utenti potranno pianificare un percorso con le fermate di ricarica necessarie sul proprio telefono e inviarle alla propria auto elettrica con Android Automotive. Durante il percorso, Maps terrà conto dell’attacco di ricarica dell’auto e mostrerà esclusivamente le stazioni di ricarica compatibili.

Google Maps integra uno strumento utile per i veicoli più ingombranti

Google Maps, nella sua declinazione Android Automotive, quali guadagna una nuova funzionalità che tiene conto dell’altezza e della lunghezza del veicolo, molto utile quando si sfrutta un rimorchio per trasportare qualcosa o si viaggia con dietro una roulotte: gli utenti potranno inserire le dimensioni del rimorchio nella loro auto; Maps si preoccuperà di mostrare percorsi che evitano ponti bassi e tunnel.

Google fa sapere che, al momento, la funzionalità è integrata esclusivamente su Chevy Tahoe 2024, Chevy Suburban e GMC Yukon; in futuro verrà estesa a più veicoli. La disponibilità è comunque circoscritta agli Stati Uniti.

Arrivano le segnalazioni sui ritardi e altri dettagli utili per i trasporti pubblici

Un’altra novità di Google Maps è rappresentata dalla possibilità di segnalare i ritardi anche per il trasporto pubblico: grazie alle segnalazioni degli utenti, tutti potranno sapere, a colpo d’occhio, se un autobus o un treno è in orario o in ritardo.

Inoltre, sempre in tal senso, Maps evidenzierà sulla mappa dettagli utili come l’ingresso delle stazioni della metropolitana e gli eventuali percorsi alternativi.

Google Voli ci aiuta a trovare il volo più economico

L’ultimo dei suggerimenti forniti da Google, non riguarda direttamente Maps ma Google Voli, il creato per supportare l’utente nella scelta e nella pianificazione di un viaggio (utile, ad esempio, per trovare e prenotare i biglietti aerei).

Nello specifico, il colosso di Mountain View indica come, specie nel periodo delle feste, possa tornare utile la scheda “Il più economico”, annunciata nel mese di ottobre, e pensata per mostrare le soluzioni di volo più economiche, anche a discapito della durata del volo o della praticità.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Maps

In ogni caso, per non rischiare di perdervi le ultime novità in arrivo su Google Maps, tra cui questa piccola modifica all’interfaccia utente che è in fase di distribuzione graduale, vi basterà aggiornare (o scaricare) l’app tramite il Google Play Store, cercando l’app o raggiungendo la pagina dedicata tramite il badge sottostante.

Qualora foste invece interessati a provare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno di Google Maps, potete partecipare al Programma Beta dell’app (raggiungibile tramite questo link) o, nel caso in cui il programma dovesse essere al completo, procedere al download e all’installazione manuale dei file APK delle ultime versioni beta disponibili dal portale APKMirror (pagina raggiungibile a questo link).