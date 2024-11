Quasi un anno fa Google ha annunciato un grande cambiamento nel funzionamento degli spostamenti di Google Maps che aiutano a ricordare i luoghi visitati salvando regolarmente le posizioni esatte del dispositivo.

La società aveva infatti annunciato che nel corso del 2024 gli spostamenti sarebbero gradualmente passati dalla memorizzazione sul cloud a quella sul dispositivo per una maggiore privacy nei confronti dell’utente.

Ora Google sta implementando più ampiamente questo cambiamento, in quanto sempre più utenti Google Maps stanno vedendo l’avviso all’avvio dell’app di navigazione.

Google Maps distribuisce ampiamente le modifiche per gli spostamenti

L’avviso spiega il cambiamento e offre due possibilità: disattivare gli spostamenti ed eliminare definitivamente tutte le visite e i percorsi salvati, oppure mantenere attiva la funzionalità.

Dopo aver ricevuto questa notifica gli utenti avranno circa sei mesi per conservare e spostare i dati della loro cronologia delle posizioni, altrimenti verranno eliminati se non intraprenderanno alcuna azione nell’app Google Maps per Android o iOS.

Gli utenti Google Maps riceveranno anche un’e-mail che descrive cosa accadrà quando questa modifica sarà disponibile per il loro account.

Con l’occasione ricordiamo che ora Google Maps offre la possibilità di personalizzare l’indicatore di posizione che fa da segnalino durante la navigazione.