Google Maps è una delle migliori applicazioni disponibili, tuttavia la tecnologia può essere utilizzata anche in modo improprio.

Rapporti recenti indicano che Google Maps è diventato uno strumento sfruttato anche dai ladri, in quanto utilizzano la funzionalità Street View per pianificare i furti nelle case, studiando i vari ingressi, la presenza di telecamere di sorveglianza, cani e quant’altro.

Street View fornisce foto reali dei luoghi per offrire indicazioni precise o esplorazioni virtuali, mostrando edifici, veicoli, persone e tutto quello che viene fotografato dagli addetti. Alcuni dati sensibili come targhe e volti vengono offuscati, ma ora Google Maps permette di offuscare anche le proprietà per proteggersi da possibili effrazioni.

Come offuscare la proprietà in Street View di Google Maps

Premettendo che questo processo può essere eseguito solo tramite la versione desktop di Google Maps e non dall’app Android, ecco i passaggi da seguire.

Visitare il sito Web di Google Maps e andare all’indirizzo della proprietà.

Cliccare sul menu a tre punti accanto all’indirizzo e selezionare Segnala un problema.

Nella pagina visualizzata selezionare l’area da sfocare all’interno del riquadro rosso.

Compilare il modulo indicando cosa si desidera sfocare e perché.

Inserire il proprio indirizzo email e inviare il modulo.

Una volta elaborata la richiesta riceverete un’e-mail di conferma quando l’operazione sarà completata, tuttavia Google avvisa che questa modifica è permanente, in quanto l’offuscamento della proprietà non può essere annullato.

Possiamo aspettarci che sempre più proprietà verranno offuscate da ora in poi, quindi l’esperienza offerta da Street View potrebbe risentirne, ma come si suol dire, a mali estremi, estremi rimedi.