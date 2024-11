La vera e propria settimana del Black Friday 2024 è partita oggi, e proprio da oggi è partita anche la Cyber Week con un nuovo coupon da sfruttare sulla tecnologia: quest’ultimo può essere utilizzato per due settimane e prevede uno sconto crescente in base all’importo speso. Scopriamo insieme come funziona e come utilizzarlo su smartphone Android e non solo.

Tante offerte Android per sfruttare il nuovo coupon della Cyber Week

La Cyber Week è sbarcata su eBay e mette a disposizione due settimane di offerte sulla tecnologia (e non solo) grazie al coupon PSPRNOV24: quest’ultimo può essere utilizzato presso i venditori aderenti su migliaia di prodotti idonei, tra cui spiccano diversi smartphone Android. Lo sconto aumenta in base all’importo speso, e più precisamente nel modo seguente:

sconto di 5 euro con spesa da 50 a 149 euro

con spesa sconto di 10 euro con spesa da 150 a 299 euro

con spesa sconto di 15 euro con spesa da 300 a 449 euro

con spesa sconto di 25 euro con spesa da 450 a 649 euro

con spesa sconto di 40 euro con spesa da 650 euro in su

Per sfruttare lo sconto in questione bisogna aggiungere al carrello uno o più prodotti idonei, digitare PSPRNOV24 nel campo dedicato ai codici promozionali e procedere al pagamento attraverso PayPal, Google Pay, Apple Pay, carta di credito o di debito. Il coupon può essere utilizzato massimo due volte per utente entro le 23:59 dell’8 dicembre 2024.

Vediamo insieme qualche esempio su come sfruttare al meglio la nuova Cyber Week con coupon:

Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi su come utilizzare il nuovo coupon eBay: se volete consultare tutte le proposte compatibili a disposizione sul sito potete seguire il link qui in basso. Ricordate che avete tempo solo fino all’8 dicembre 2024.

