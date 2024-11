È in fase di distribuzione una nuova carrellata di aggiornamenti software che corregge bug e porta nuove patch di sicurezza su Samsung Galaxy A52 e Chromecast con Google TV.

Mentre Samsung è un po’ in ritardo nel rilascio di Android 15, uno dei produttori, al di là di Google, che sta facendo con l’attuale ultima versione di Android è OnePlus, che ha da poche ore rilasciato l’aggiornamento alla OxygenOS 15 per il proprio pieghevole OnePlus Open.

Samsung Galaxy A52 riceve le patch di novembre 2024

Samsung continua ad aggiornare i propri dispositivi più o meno recenti. L’ultimo della lista è il Samsung Galaxy A52 “4G”, smartphone del 2021 lanciato con a bordo Android 11 e da qualche mese aggiornato ad Android 14 con la One UI 6.

Per l’ex “re della fascia media”, passato da un po’ di tempo a una politica di aggiornamento trimestrale, arrivano le patch di sicurezza di novembre 2024 con cui il colosso sudcoreano ha risolto 38 vulnerbilità. La nuova build, in distribuzione graduale anche in Europa (Italia inclusa) è la A525FXXSAFXJ2.

Per OnePlus Open è tempo di Android 15

OnePlus Open, primo smartphone pieghevole di casa OnePlus, sta finalmente ricevendo l’aggiornamento alla OxygenOS 15 basata su Android 15 in forma stabile: come suggerito dal post dedicato sul portale della community, il major update è in distribuzione a partire dal mercato indiano, tramite la build CPH2551_15.0.0.200(EX01).

Il changelog della OxygenOS 15 su OnePlus Open

Ultra Animation Effects Introduce la prima architettura di elaborazione parallela del settore, che offre una risposta parallela e un rendering unificato per elevare il passaggio da un’app all’altra a un nuovo livello. Anche in condizioni di utilizzo estreme, il display rimane costantemente fluido e senza interruzioni, garantendo una stabilità incrollabile.

Aggiunge l’animazione parallela per una gamma più ampia di scenari, inclusi widget, componenti, cartelle e altro, garantendo animazioni fluide anche quando vengono frequentemente interrotte.

Aggiunge la copertura della curva di scorrimento a livello di sistema per app di terze parti, incluse le interfacce WebView, garantendo un’esperienza di scorrimento coerente in tutto il sistema. Ritocco AI Introduce la funzione “Migliora nitidezza” per migliorare la nitidezza di foto ritagliate, distanti o di bassa qualità.

Con “Gomma per riflessi AI”, le foto sfocate riacquistano nitidezza, accuratezza del colore e illuminazione, garantendo che i momenti speciali con animali domestici, bambini e altri vengano vividamente preservati.

Introduce la funzione “Rimuovi riflessi” per rimuovere senza sforzo i riflessi del vetro per foto più chiare e autentiche attraverso le finestre. AI Notes Introduce la nuova suite di scrittura AI che include le funzioni di scrittura AI “continua a scrivere”, “migliora” e “ottimizza lo stile” per assisterti nella stesura e nel miglioramento dei contenuti, liberando la tua creatività in un istante.

Introduce la funzione “Formatta” per organizzare le informazioni sparse in contenuti ben organizzati per renderle più accattivanti dal punto di vista visivo e più facili da leggere.

Introduce la funzione “Pulisci” per rimuovere le parole di riempimento dalle note vocali per rendere le frasi più coerenti mantenendo l’audio originale. Effetti di rendering luminosi Ottimizza il design degli angoli arrotondati standardizzandone le specifiche ed estendendo l’applicazione di una curvatura continua. Flux themes Introduce nuovi temi flux con una vasta collezione di temi di alta qualità. Personalizzali con sfondi di sistema e foto per un tocco unico.

Introduce la personalizzazione per Always-On Display, la schermata di blocco e la schermata iniziale. Always-On Display supporta le modalità flux e classica. La schermata di blocco supporta la fusione del colore dell’orologio, sfondi sfocati, effetti di profondità AI, riempimenti automatici AI e altro ancora. La schermata iniziale supporta sfondi sfocati e altro ancora.

Introduce temi flux con animazioni di transizione one-take, che consentono transizioni fluide e senza interruzioni tra Always-On Display, schermata di blocco e schermata iniziale, migliorando significativamente la continuità visiva. Avvisi in tempo reale Aggiunge un nuovo design degli avvisi in tempo reale incentrato sulla visualizzazione delle informazioni, offrendo una migliore efficienza di visualizzazione delle informazioni. Gli avvisi in tempo reale sono anche posizionati al centro, creando un display più bilanciato.

Ottimizza il modo in cui interagisci con le capsule degli avvisi in tempo reale: tocca una capsula e guardala espandersi in una scheda. Puoi passare rapidamente da più attività in tempo reale semplicemente scorrendo verso sinistra o destra sulle capsule nella barra di stato, rendendo più efficiente la visualizzazione delle informazioni.

Introduce un nuovo sistema di animazione degli avvisi in tempo reale con design elastico, espansione senza interruzioni e sfocatura dinamica in tempo reale per migliorare la grafica delle schede. Livephoto Estende la durata della foto live fino a 3 secondi, catturando più momenti preziosi della vita. Modifica foto

Introduce la capacità di modifica delle foto globalmente reversibile che ricorda le impostazioni delle modifiche precedenti in modo che possano essere applicate alle modifiche successive, mantenendo il flusso creativo ininterrotto.

Migliora l’integrazione tra fotocamera e filtri, in modo che i filtri applicati alle foto al momento dello scatto possano essere modificati, cambiati e rimossi in seguito in Foto. Finestra mobile e vista divisa Introduce nuovi gesti per la finestra mobile: trascinare verso il basso un banner di notifica per visualizzare una finestra mobile, trascinare verso il basso una finestra mobile per la visualizzazione a schermo intero, scorrere verso l’alto per chiudere una finestra mobile e scorrere lateralmente per nascondere una finestra mobile.

Introduce finestre di visualizzazione divisa ridimensionabili. Trascina semplicemente il divisore per ridimensionare la finestra non visualizzata completamente per un’area di visualizzazione più ampia. Puoi anche farlo toccando la finestra. Notifiche e impostazioni rapide Aggiunge la modalità divisa per il cassetto delle notifiche e le impostazioni rapide. Scorri verso il basso dall’alto a sinistra per aprire il cassetto delle notifiche, scorri verso il basso dall’alto a destra per le impostazioni rapide e scorri verso sinistra o destra per passare dall’una all’altra.

Ridefinisce le impostazioni rapide con un layout ottimizzato che offre elementi visivi più accattivanti e coerenti e animazioni più raffinate e ricche. OnePlus Share

La nuova capacità di trasferimento file con dispositivi iOS, che consente di collegare e condividere facilmente i file tramite OnePlus Share.

Ora puoi condividere facilmente le foto live con i dispositivi iOS vicini. Batteria e ricarica

Introduce un promemoria per la protezione della batteria per attivare il limite di ricarica quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie per troppo tempo. Altro Introduce il nuovo widget orologio della schermata iniziale che può essere ridimensionato in base alle proprie preferenze.

Inserisce un easter egg “1+” nella calcolatrice da visualizzare quando si digita “1+=” come dimostrazione della filosofia “Never Settle” di OnePlus.

Introduce più sfondi per portare lo stile unico di OnePlus sul tuo telefono.

Introduce stili di icone delle app OxygenOS esclusivi.

I contatti ora possono essere passati a una finestra mobile.

Ora puoi cercare le note per pinyin e allegati come l’audio nelle tue note.

Ottimizza lo stile e la grafica dei widget Note nella schermata iniziale per un’esperienza più attraente e pratica.

Ottimizza la modalità Drawer mantenendo il layout delle app della schermata iniziale quando si accede alla modalità Drawer per la prima volta.

Le app nelle cartelle di grandi dimensioni ora possono essere visualizzate in griglie 3 × 3.

Ottimizza i widget di Orologio nella schermata iniziale.

Ottimizza i widget di Note nella schermata iniziale. Protezione della privacy Migliora la cassaforte privata con le nuove funzionalità di navigazione categorizzata per immagini, video e documenti, semplificando la gestione dei dati privati.

Introduce una nuova voce nella schermata iniziale per le app nascoste. Puoi toccare la cartella App nascoste nella schermata iniziale e verificare la tua password di privacy per visualizzare le app. Wi-Fi Ottimizza l’esperienza multi-rete per cambi di rete più precisi, efficienti e senza interruzioni.

Google rilascia un aggiornamento minore per Chromecast con Google TV

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti, parlando di un nuovo aggiornamento software che arriva per la Chromecast con Google TV, dispositivo di streaming recentemente soppiantato da Google TV Streamer nel portfolio del colosso di Mountain View.

L’aggiornamento, dal peso di circa 60 MB, è in fase di distribuzione tramite la build STTL.240812.006.N1 (che sostituisce la precedente STTL.240812.006) e mantiene le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2024.

Ancora una volta, non cambia la versione del sistema operativo che resta ancora Android TV 12: gli utenti in possesso di una Chromecast con Google TV dovranno quindi attendere ancora l’aggiornamento ad Android TV 14, promesso da Google ma evidentemente non ancora “pronto” per il rilascio.

Come installare gli aggiornamenti su Samsung Galaxy A52, OnePlus Open e Chromecast con Google TV

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su smartphone e cuffie Samsung, sullo smartphone Microsoft Surface Duo 2 e su Chromecast con Google TV.