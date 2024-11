I migliori smartphone Samsung sono dotati delle funzionalità Galaxy AI basate sui modelli di intelligenza artificiale di Samsung e di Google Gemini.

D’altra parte Apple offre sugli iPhone con iOS 18 le funzionalità Apple Intelligence basate sui suoi modelli AI e su quelli di ChatGPT di OpenAI. Ma OpenAI non sembra accontentarsi degli iPhone, poiché starebbe cercando di sfondare anche su Android tramite un accordo con Samsung.

Samsung Galaxy AI con ChatGPT?

A quanto pare OpenAI vorrebbe che Samsung integrasse ChatGPT nelle future versioni di Galaxy AI. Un rapporto suggerisce che entrambe le aziende hanno avviato discussioni in merito, anche se per ora non ci sarebbe nulla di fatto.

Tuttavia un accordo del genere tra OpenAI e Samsung sembra più complesso rispetto a quello tra OpenAI e Apple, poiché Samsung ha legami stretti con Google.

Samsung è il più grande produttore di smartphone Android al mondo e le due aziende hanno collaborato più volte su diverse nuove funzionalità Android negli ultimi anni, come ad esempio Cerchia e Cerca.

OpenAI rappresenta già una minaccia per Google per via di SearchGPT che sta sfidando Chrome, oltre che per ChatGPT che è concorrente di Google Gemini.

Inoltre Samsung dovrebbe mettere da parte il suo assistente Bixby basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe far parte della One UI 7 e compromettere i rapporti con Google per accordarsi con OpenAI.